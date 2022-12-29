Единый день пассажира проводит Белорусская железная дорога

Новости Беларуси. К конструктивному диалогу 29 декабря приглашает Белорусская железная дорога. В Единый день пассажира сотрудники магистрали готовы лично ответить на все вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тех, кто готов поделиться своим мнением, ждут на вокзалах в столице, областных центрах, а также в Барановичах и Орше с 11:00 до 14:00. Пассажиры смогут высказать пожелания в устной и письменной формах. Обычно предложения касаются расписания и качества обслуживания. Такие опросы традиционные. Они способствуют развитию пассажирских перевозок и улучшению работы железной дороги.