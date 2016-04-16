Единый день обмена одеждой в Швеции: участник акции сможет каждый свой предмет обменять на другой

Новости Швеции. Единый день обмена одеждой пройдет 16 апреля в Швеции, Дании и Норвегии. Таким оригинальным способом решили бороться с загрязнением окружающей среды. Желающие обновить свой гардероб будут приходить к местам обмена с шестью или десятью предметами одежды – свежими и целыми. Каждый свой предмет они смогут обменять на другой. Оставшиеся невостребованными вещи передадут в местный магазин подержанной одежды.

День обмена в Швеции проводится седьмой год подряд. В прошлом году шведы обменяли почти 45 тысяч предметов одежды. По подсчетам шведского общества охраны природы, люди таким образом сберегли 110 тысяч кубических метров воды, остановили выбросы 29 тонн химикатов и 165 тонн углекислого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.