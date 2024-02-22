Дятлово награждён вымпелом «За мужество и стойкость в годы ВОВ». История героического города

Дань памяти подвигу воинов Красной армии, партизан, подпольщиков и храбрых жителей-патриотов. В честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков девять населенных пунктов страны Указом Президента награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот знак отличия был учрежден 20 лет назад к 60-летней годовщине. Тогда 24 населенных пункта удостоились высокого звания. Среди новых обладателей вымпела – город Дятлово. Партизанский край, известный в том числе по подвигу так называемого липичанского Сусанина. Галина Буро прошла военными тропами.

Липичанская пуща. Среди болота на острове с 42-го по 44-й годы находился партизанский госпиталь, где медики спасли около шести сотен раненых партизан. Немцы хотели его ликвидировать и под угрозой расправы над семьей заставили местного партизанского связного стать проводником.

Галина Буро, корреспондент:

Уже вечерело. Позади были несколько часов хождения по этому лесу. Когда немецкие сапоги стали все глубже проваливаться в трясину, фашисты поняли: это ловушка. Местный житель не собирался их вести к партизанскому госпиталю. От злости каратели его застрелили, но самостоятельно выбраться из болота уже не смогли.

Иосифа Филидовича, который повторил подвиг Сусанина, посмертно наградили медалью «За отвагу». В Дятлово в честь земляка-героя установлен памятник, для местных жителей – пример мужества, а для родственников – гордость. Елена Чайковская – правнучка Иосифа Филидовича. День Победы в семье один из главных праздников.