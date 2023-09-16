Новости Беларуси. Повод прикоснуться к богатой и самобытной истории края. Гомель празднует 881-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личный праздник областной центр встречает с блестящими результатами. Развиваются предприятия, растут жилые микрорайоны, строятся социальные объекты, торговые центры. И у каждого гомельчанина есть возможность проявить себя, работая во благо родного города.

Для раскрытия научного, творческого, спортивного потенциала созданы все условия. Доказательство тому – открывшаяся накануне Аллея спортивной славы. Значительный вклад вносит Гомель и в развитие туристического потенциала страны. Город-именник сегодня особенно атмосферный. Гостей приглашают на фестивали, выставки, концерты, интерактивные площадки. Вечером жителей и гостей Гомеля ждет лазерное шоу на набережной Сожа. Запечатлеть свои воспоминания можно в тематических фотозонах. Завершится день города ярко – фейерверком.