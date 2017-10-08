Дирижер Александр Анисимов отмечает 70-летие

Новости Беларуси. Знаменитому дирижеру Александру Анисимову 8 октября исполнилось 70 лет. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Беларуси – своим его считают несколько стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маэстро входит в плеяду самых авторитетных музыкантов нашего времени.

Дирижер получил признание как на оперной, так и филармонической сцене. Александр Анисимов почти два десятилетия работал главным дирижером в Большом театре оперы и балета в Беларуси. С 2002 года он руководит Государственным академическим симфоническим оркестром. Среди его работ на белорусской сцене много произведений русской и зарубежной классики.