Директор РНПЦ детской хирургии сообщил о самочувствии пострадавших в Брянской области

Дети, пострадавшие в Брянской области, находятся в палатах с родителями в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский. Он отметил, что была проведена достаточно тяжелая работа, особенно в первые дни, когда белорусские специалисты выезжали в Россию за юными пациентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас дети чувствуют себя неплохо. Четверым из них проведены операции по удалению осколков. Ребенок, доставленный в Беларусь на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии с серьезными травмами, остается в отделении реанимации. Ему проведены операции. Вчера, 20 июня, подросток пришел в сознание, дышит сам. До выздоровления еще долго, но он находится с мамой и чувствует себя неплохо. Операции пострадавшим детям были выполнены мультидисциплинарной бригадой. В нее входили детские хирурги, челюстно-лицевой хирург, лор-хирург, травматологи, хирурги, специализирующиеся на хирургии кисти, и офтальмолог – всего около 30 специалистов. Что касается прогнозов на выписку, руководитель РНПЦ подчеркнул, что послеоперационный период пациентов пройдет в центре.

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