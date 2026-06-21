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В мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень Могилевской области» прошел митинг-реквием

21 июня 2026 08:21
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Тех, кто не дожил до победного мая 45-го, вспоминали в Кировском районе. У мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» собрались участники молодежного движения «Искра» партии «Белая Русь», представители власти и местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень Могилевской области» прошел митинг-реквием-2

Именно здесь 15-го июня 1942 года немецко-фашистские захватчики уничтожили более двух тысяч жителей деревни Борки и соседних населенных пунктов. Эта земля навеки пропитана пеплом и горем. После войны деревню восстановили, теперь ее называют сестрой Хатыни. Память жертв почтили минутой молчания, к мемориалу легли цветы и игрушки. Говорили о важности сохранения исторической правды и настоящем патриотизме.

В мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень Могилевской области» прошел митинг-реквием-4

Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь»:
Здесь только активная молодежь, только та молодежь, которая готова прочувствовать боль трагедии в Борках. Молодежь, которая сегодня готова ответственно заявить, что она будет горой стоять за историческую память, правду и справедливость.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Сегодня приехала молодежь сюда со всей страны. Люди нашли время, возможности, а самое главное, желание, чтобы еще раз всем вместе доказать всему миру и произнести клятву: мы клянемся сберечь мир на нашей земле!

В мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень Могилевской области» прошел митинг-реквием-6

Митинг в Борках стал финальным аккордом Республиканской патриотической акции «Пламя Победы». Молодежь принесла клятву верности исторической памяти и традициям предков. Также в небо запустили белых голубей как символ надежды на светлое будущее. 

Рядом с мемориалом высадили хвойную аллею – напоминание о преемственности поколений и благодарности тем, кто заложил основу для мирной жизни и современного белорусского государства.

В Бресте пройдут мероприятия, приуроченные к 85-летию с начала Великой Отечественной войны.

# Государственная политика # Великая Отечественная война

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