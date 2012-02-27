Дифференцированно платить за электроэнергию белорусы будут во второй половине 2012 года

Об этом сообщили в Минэнерго. В настоящее время прорабатывается социальный пакет и гарантии для населения в части оплаты за потребленную энергию.

Превышение нормы будет оплачиваться по себестоимости. По данным специалистов, три четверти населения войдет в лимиты. Больше заплатят те, кто потребляет не 250 кВт/ч в месяц, а более тысячи.

Сегодня белорусы платят около трех центов за киловатт, в то время как стоимость электроэнергии, которую вырабатывает республика, в среднем по энергосистеме составляет около семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.