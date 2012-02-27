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Дифференцированно платить за электроэнергию белорусы будут во второй половине 2012 года

27 февраля 2012 05:49
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Об этом сообщили в Минэнерго. В настоящее время прорабатывается социальный пакет и гарантии для населения в части оплаты за потребленную энергию.

Превышение нормы будет оплачиваться по себестоимости. По данным специалистов, три четверти населения войдет в лимиты. Больше заплатят те, кто потребляет не 250 кВт/ч в месяц, а более тысячи.

Сегодня белорусы платят около трех центов за киловатт, в то время как стоимость электроэнергии, которую вырабатывает республика, в среднем по энергосистеме составляет около семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области энергетики

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