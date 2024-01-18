Диетолог: шаурма не такой уж вредный продукт, как мы привыкли думать

Идеальное сочетание мяса, свежих овощей и соуса. Любовь гурманов фастфуда – шаурма. Мы покажем, как приготовить сытный ролл, не выходя из дома.
Идеальное сочетание мяса, свежих овощей и соуса. Любовь гурманов фастфуда – шаурма. Мы покажем, как приготовить сытный ролл, не выходя из дома.
Иван Лагуто, повар:
Будем готовить шаурму из тех ингредиентов, которые есть у каждого дома. Довольно простой рецепт. Я думаю, он всем понравится.
Для приготовления нам понадобится пекинская капуста, два помидора, 6-7 штук шампиньонов, лист лаваша, два малосольных огурца, сыр, майонез, сметана, морковка по-корейски, чеснок, куриное филе и приправы для мяса.
Полный рецепт смотрите в видео.
Анна Бедрицкая, диетолог:
Шаурма на самом деле не такой уж вредный продукт, как мы привыкли думать, главное – знать состав. Если вы хотите, чтобы шаурма была не фастфудом, а стала полезным полноценным приемом пищи, не перекусом, важно отдавать предпочтение шаурме с белым мясом, с курицей, например. Самым вредным считается в шаурме соус, который туда добавляют, в частности майонез. Поэтому, если вы делаете шаурму в домашних условиях, то можно сделать самодельный майонез, он не будет таким вредным.
Шаурма не является также фастфудом, если там нет картошки фри, которую сейчас принято добавлять, и там будет много сезонных овощей. Поэтому не бойтесь употреблять шаурму. Главное, чтобы в ней был полезный соус и полезные ингредиенты.