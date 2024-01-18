Диетолог: шаурма не такой уж вредный продукт, как мы привыкли думать

Идеальное сочетание мяса, свежих овощей и соуса. Любовь гурманов фастфуда – шаурма. Мы покажем, как приготовить сытный ролл, не выходя из дома.

Иван Лагуто, повар:

Будем готовить шаурму из тех ингредиентов, которые есть у каждого дома. Довольно простой рецепт. Я думаю, он всем понравится. Для приготовления нам понадобится пекинская капуста, два помидора, 6-7 штук шампиньонов, лист лаваша, два малосольных огурца, сыр, майонез, сметана, морковка по-корейски, чеснок, куриное филе и приправы для мяса. Полный рецепт смотрите в видео.