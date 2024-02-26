Девочке нужны дорогие лекарства без госрегистрации. Как в Совете Республики помогли решить вопрос?

Кто ищет помощи у парламентариев и почему – выясняла Анна Корольчук.

Благодарность людей как показатель эффективности работы. За 2023 год в Совет Республики поступило порядка 7,5 тысячи обращений. Спектр тем широкий и далеко выходит за рамки законотворческой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В семье Чикиных воспитывают трех дочерей. Средняя дочь Настя страдает от редкого генетического заболевания. Чтобы девочка могла жить как все, ей необходимы уколы импортного препарата. Семь ампул на год – более 160 тысяч рублей – сумма, непосильная для родителей. Но это не единственная проблема.

У лекарства нет государственной регистрации в Беларуси. С криком о помощи многодетная мама обратилась в Совет Республики.

Марина Чикина, жительница Гомеля: Наш вопрос взяли на контроль в Совете Республики. Министерство здравоохранения начало решать этот вопрос. Но на данный момент, спустя год, вопрос полностью еще не решен. Поставок в Беларусь нет. Заключение официального договора с производителями нет. По ходатайству Совета Республики Беларусь и Минздрава Белорусский детский фонд летом нам закупил на год семь ампул.

Купленного препарата хватит до середины лета – дальше вопрос остается открытым. Но Минздрав работает над этим. Ведутся переговоры с производителем для заключения контракта. После внесения в Республиканский формуляр лекарственных средств ампулы можно будет закупать за счет бюджета.

Эта ситуация не единственная, где требовалась помощь. После первого обращения к сенатору семье выделили социальное жилье: вместо однушки переехали в трехкомнатную квартиру. Надеются, что и вопрос с лечением Насти решится благополучно.