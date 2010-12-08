Детский дом семейного типа открылся сегодня в Вилейке

Отказаться от традиционных школ-интернатов — одна из важнейших задач нашего государства на ближайшие пять лет. Все дети, оставшиеся без родителей, будут устроены на воспитание в семьи. Такое поручение дал Президент. В Беларуси уже более 120 детских домов семейного типа. Еще один сегодня открыли в Вилейке.

Несмотря на то что в этом районе это первое подобное учреждение, в Минской области их почти четыре десятка. Просторные комнаты, вся необходимая мебель и принадлежности для многодетной семьи Шевцовых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И посуда, и мебель, и все принадлежности — на большую семью. Марина Шевцова как истинная хозяйка демонстрирует полную укомплектованность дома. Созданы все условия для маленьких и больших его жителей.

Марина Шевцова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Подумала, если я могу воспитывать детей, значит, буду. Государство нам помогает.

Педагог начальных классов Марина Викторовна сменила профессию, но не призвание. Сейчас она мама не только для своего Павла, но и для Артема, Аннушки, Дениса и Ирины.

Этот детский дом семейного типа — первый в Вилейском районе. Здесь воспитывают пятерых детей. В ближайшее время ждут пополнения.

Со временем обрести семью в этом доме смогут еще пятеро детей из приюта. Всего же в столичном регионе в домах семейного типа проживает свыше двух сотен, свыше полторы тысячи ребят находится в опекунских семьях.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Государство много делает для создания детских домов семейного типа. Только в Минской области сейчас их открыто 38. Это очень правильное направление. Стоит задача, чтобы мы вообще отказались от домов-интернатов.

Отказаться от традиционных школ-интернатов — важная задача нашего государства на ближайшие пять лет. А детей, оставшихся без родителей, устроить на воспитание в семьи. Для этого в Беларуси уже действуют более 120 детских домов семейного типа. Кстати, на днях в Солигорском районе планируют открыть еще один, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .