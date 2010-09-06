Детские дома семейного типа успешно открываются в Беларуси

Детдома открываются при поддержке президентской программы «Дети Беларуси». За 4 года только в Гомельской области появилось 19 таких учреждений. В них воспитываются более 120 детей-сирот.А 1 сентября такой дом распахнул двери и в самом областном центре. Здесь будут жить 7 воспитанников бывшей Гомельской школы-интерната. Мамой ребята теперь называют свою воспитательницу, которую они знают уже 7 лет. До конца текущего года в регионе появятся еще два дома семейного типа – в городском поселке Октябрьский и в деревне Добрынь Ельского района.