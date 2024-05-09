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Детская железная дорога запустила тематические военные эшелоны ко Дню Победы

09 мая 2024 14:18
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В Минске каждые 22 минуты сегодня, 9 мая, отправляется в тематический рейс пассажирский поезд, оформленный в стиле военного эшелона. Так Детская железная дорога встречает День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детская железная дорога запустила тематические военные эшелоны ко Дню Победы-1

Со станции «Заслоново» первый состав тронулся в 11 утра. В вагонах для пассажиров звучали песни военных лет, а юные железнодорожники в солдатской форме на пути следования создавали праздничную атмосферу в вагонах до конечной станции – «Сосновый бор». Там можно было примерить на себя бронежилет, пострелять холостыми из оружия. Была организована и культурная программа.

Детская железная дорога запустила тематические военные эшелоны ко Дню Победы-4

Александр Желудко, юный железнодорожник:
Праздник очень важен для людей, потому что некоторые потеряли своих близких. Я работаю проводником, буду проверять билеты, следить за порядком в вагоне, чтобы не было каких-то нештатных ситуаций. И следить за движением поездов.

Детская железная дорога запустила тематические военные эшелоны ко Дню Победы-7

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги:
Важно донести до нашего молодого поколения то, как воевали наши деды, и оставить в их сердцах какую-то частичку памяти о наших предках. Наша Детская железная дорога носит имя одного из таких героев – это Константин Сергеевич Заслонов. Наши ребята чтят память Героев Советского Союза.

В годы войны на плечи железнодорожников выпала непростая участь. Многие из них стали подпольщиками и пускали вражеские поезда под откос. Уже в мирное время восстанавливали важные транспортные артерии для нашей страны.

# День Победы # общество

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