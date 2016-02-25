Новости Беларуси. Детальный план развития микрорайона «Масюковщина» представили 24 февраля в проектной организации «Минскградо». На месте военного городка уделят особое внимание жилой застройке, увеличению производственных территорий и зон коммунального обслуживания. Так, дополнительно построят более 300 тысяч квадратных метров жилья. А также здесь возведут три детских сада и две школы.

Эксперты отмечают, это перспективная площадка для инвесторов. Вместе с тем, будут развивать улично-дорожную сеть: соединят две улицы – Ольшевского и Владислава Голубка. С восточной стороны территорию будет окаймлять третье транспортное кольцо.

Позаботились столичные архитекторы и о сохранении исторического наследия. Раньше именно здесь находился лагерь военнопленных. В память об этом событии будет создан мемориал.

К реализации проекта приступят в 2016 году. Планируется, что полностью Масюковщина преобразится к 2030 году. Жителей микрорайона приглашают присоединиться к общественному обсуждению проекта в марте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Старостенко, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:

Увеличение численности населения дойдет до 17 тысяч человек. Общее число магазинов и торговой площади увеличится до 9 тысяч квадратных метров. Предусматриваем порядка 10 га зеленых территорий.