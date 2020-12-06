Вячеслав Данилович: «Наш народ отстоял своё право самостоятельно решать, как нам жить и развиваться»

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – кандидат исторических наук, доцент и ректор Академии управления Вячеслав Данилович. Игорь Позняк, ведущий:

Какие мы должны сделать в нынешней ситуации выводы? Какие должны усвоить уроки истории? Той самой истории.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Нам необходимо усвоить уроки прежде всего о том, что нацизм как идеология абсолютно неприемлем для любого общества. Это выразительно показали события Второй мировой и Великой Отечественной войн. Особенно здесь, на белорусской земле, где фактически наша родная Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя в результате этой кровопролитнейшей войны, где благодаря победе в Великой Отечественной войне наш народ и наша белорусская государственность сумели сохраниться. Если бы не победа в Великой Отечественной войне, мы бы здесь с вами не стояли и не разговаривали. Не было бы ни нашего народа, ни нашего государства. А именно такие планы и были у нацистских оккупантов, захватчиков, которые пришли на нашу землю. Игорь Позняк:

Но наши ближайшие соседи уже попытались это оспорить. Далеко не нужно ходить – Прибалтика.

Вячеслав Данилович:

Это очень печально, потому что по своей сути те люди, которые стояли под нацистскими знаменами, приобщались к человеконенавистнической идеологии. Белорусам необходимо помнить, что БЧБ-флаг в годы Великой Отечественной войны использовали те люди, которые фактически уничтожали наш народ Игорь Позняк:

Как вот эта история связана с бело-красно-белым флагом, который сейчас используют в качестве символа протеста?

Вячеслав Данилович:

Самым непосредственным образом. Это не секрет, любой профессиональный историк прекрасно знает и в курсе того, что бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами, то есть теми деятелями белорусского национального движения, которые сотрудничали с оккупационными властями. Этот флаг присутствовал и использовался вместе с флагом нацистской Германии, вместе с портретами Адольфа Гитлера. Использовался белорусскими полицейскими формированиями в качестве нарукавной повязки, в Союзе белорусской молодежи. Нам, белорусам, которые потеряли каждого третьего в этой страшнейшей войне, необходимо помнить, что этот символ в годы Великой Отечественной войны использовали те люди, которые сотрудничали с оккупантами, которые фактически уничтожали наш народ. Совершенно очевидные факты этого зафиксированы в многочисленных фотоснимках, кинолентах, хрониках, которые снимали те же самые оккупационные власти. Все это любой желающий может увидеть, познакомиться. Есть масса архивных документов и материалов по тому же самому Союзу белорусской молодежи, где все эти вещи выразительно и наглядно представлены. С отдалением исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны необходимо как можно шире говорить об этих неприятных, но исторических фактах, которые были в то время. Относительно бело-красно-белого флага – то, что он использовался коллаборационистами, теми, кто сотрудничал с германскими нацистскими оккупантами на территории Беларуси.

Прежде всего, должна быть однозначно запрещена пропаганда нацистской идеологии, нацистской символики Игорь Позняк:

Тот самый закон о героизации нацизма, о котором сейчас очень много говорят, который обсуждается уже в Парламенте. На ваш взгляд, какие здесь должны быть расставлены акценты? Законодательные акценты. Вячеслав Данилович:

Прежде всего, должна быть однозначно запрещена пропаганда нацистской идеологии, нацистской символики – всего того, что связано с этими мрачнейшими событиями нашей истории. Соответственно, еще я бы подчеркнул необходимость того, чтобы информация, эти объективные исторические факты как можно шире доносились до нашей общественности, до нашего молодого поколения. Сегодня, я думаю, и в учебной литературе, которая издается по историческим дисциплинам, по истории Беларуси, эти фотоснимки, которые свидетельствуют о том, что данная символика была очень сильно запятнана в годы Великой Отечественной войны, должны присутствовать, чтобы наше молодое поколение имело полный спектр информации об этой символике. Мы ничего не должны замалчивать. Что было, то было, но это должны быть правдивые факты. А правдивые факты говорят объективно о том, что эта символика в годы Великой Отечественной войны была запятнана. Именно поэтому абсолютно для меня понятно и ясно, почему большинство нашего населения, тех людей, которые имели право голоса в 1995 году, проголосовали на референдуме за то, чтобы бело-красно-белый флаг не был государственным флагом Республики Беларусь. Потому что эта трагедия войны была жива во многих поколениях еще тех людей, которые жили.

Мы должны помнить, что, к сожалению, так сложилась судьба, что Беларусь находится на геополитическом перекрестке Игорь Позняк:

Мне кажется, очень важно оглянуться назад, рассуждая о белорусской территории и о том, как сейчас кое-кто потирает руки, называя некоторые наши территории исконно польскими, например. Вот здесь давайте вспомним, что собой представляла Беларусь 100 лет назад. Вот эта вот тоненькая полосочка. Вячеслав Данилович:

Маленькая, совершенно маленькая часть нашей этнической территории. Большая часть была включена в состав польского государства в соответствии с Рижским мирным договором. Западная Беларусь, а это половина белорусской этнической территории, вошли в состав этого государства. Восточно-белорусские земли находились в составе РСФСР, было принято такое решение. Тем не менее подчеркну, что если мы говорим о восточной Беларуси, то в 1924 – 1926 годах эти земли были возвращены в состав БССР. А если мы говорим о западной Беларуси, то только в 1939 году 17 сентября этот процесс начался и завершился 14 ноября. Западная Беларусь окончательно вошла в БССР и белорусский народ воссоединился. Поэтому мы должны помнить, что, к сожалению, так сложилась судьба, что Беларусь находится на геополитическом перекрестке. Тысячелетиями через наши земли проходили, прокатывались нашествия, войны и с запада, и с востока. Игорь Позняк:

Это данность, нам с этим жить. Вячеслав Данилович:

Да, нам с этим жить. Но мы должны помнить и ценить, что, несмотря на тысячелетия тяжелейшей военной истории, наш народ, наши предки еще до того, как они стали называться белорусами, выстояли, сохранили на этой земле, отстояли свое право самостоятельно решать, как нам жить и развиваться, в каких союзах мы должны находиться. И это самое важное. Вот это суверенное право самим определять свое будущее выстрадано кровью белорусов. Мы должны его очень сильно ценить.

Всебелорусское народное собрание – это очень важный механизм прямой народной демократии, уходящий в глубочайшие традиции вече Игорь Позняк:

Вас же процитирую по поводу права белорусов самостоятельно определять свое будущее. Всебелорусское народное собрание, которое предстоит нам в ближайшие недели – здесь я понимаю, что тоже можно оглянуться в историю. У этого очень важные формы. Даже в словаре написано: формы народовластия. Вячеслав Данилович:

Да, прямого народовластия. Игорь Позняк:

Есть тоже очень важные исторические корни, вот об этом. Вячеслав Данилович:

Безусловно, исторические корни Всебелорусского народного собрания фактически восходят к вечу, которое существовало во многих восточнославянских племенах, потом – восточнославянские княжества. Игорь Позняк:

Политическая традиция. Вячеслав Данилович:

Да, политическая традиция. Наше современное Всебелорусское народное собрание – это очень важный механизм прямой народной демократии, уходящий в глубочайшие традиции вече, толоки, если хотите, на наших белорусских землях, когда вместе решали какие-то важные проблемы. Игорь Позняк:

Весной картошку вместе сажают – это тоже из этой серии.