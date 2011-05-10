День Победы в Минской области

В Минской же области и правда было на что посмотреть. Спортсмены-конники продемонстрировали потрясающее мастерство выездки.

Особенно понравилось детям и то, что лошадей можно было покормить прямо из рук. Животные с удовольствием позволили себя гладить и охотно брали предложенное лакомство.

Павел Бирюков, ветеран Великой отечественной войны:

Это такой праздник, наш праздник, великий праздник. Мы его ждем всегда.

Трудно было пройти мимо выставки ретро-автомобилей. Кстати, самому старому авто более 70 лет. Все желающие могли не только сфотографироваться около раритетных машин, но и прокатиться.

В Минской области апогеем этого праздничного дня станут многочисленные фейерверки. Мириады разноцветных огней озарят небо за два часа до полуночи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Салют 9 мая в Минске