День Победы в Гродно

А вот в Гродно организаторы праздника сегодня смогли удивить не только молодежь, но и опытных ветеранов. Здесь прошли показательные выступления бойцов спецназа.

Действительно, самыми зрелищными в Гродно стали показательные выступления разведчиков Западного оперативного командования.

Военнослужащие срочной службы продемонстрировали фрагменты рукопашного боя, приемы владения холодным оружием и ломку бетонных блоков. Свое шоу сегодня спецназовцы посвятили, конечно же, ветеранам Великой Отечественной.

Владимир Колесников, ветеран Великой отечественной войны:

Я поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с большим светлым праздником. Всем здоровья, благополучия, счастья!

Сражение на мечах, владение палицей, боевой косой и танцы, популярные в Беларуси в средние века, в Гродно сегодня также никого не оставили равнодушными. Участники историко-патриотических клубов показали умения средневекового боя в костюмах XIV века, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».