День Победы в Гродно

Действительно, самыми зрелищными в Гродно стали показательные выступления разведчиков Западного оперативного командования.
Военнослужащие срочной службы продемонстрировали фрагменты рукопашного боя, приемы владения холодным оружием и ломку бетонных блоков. Свое шоу сегодня спецназовцы посвятили, конечно же, ветеранам Великой Отечественной.
Владимир Колесников, ветеран Великой отечественной войны:
Я поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с большим светлым праздником. Всем здоровья, благополучия, счастья!
Сражение на мечах, владение палицей, боевой косой и танцы, популярные в Беларуси в средние века, в Гродно сегодня также никого не оставили равнодушными. Участники историко-патриотических клубов показали умения средневекового боя в костюмах XIV века, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».