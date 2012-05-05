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День печати отмечают 5 мая белорусские журналисты

05 мая 2012 13:34
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Новости Беларуси. Белорусские журналисты сегодня отмечают праздник – День Печати. Сама дата в Беларуси празднуется в 17 раз, и в последние восемь лет ежегодно проводится Национальный конкурс печатных СМИ «Золотая Литера».

Накануне в столице наградили победителей нынешнего. В этом году на «Золотую Литеру» было подано около 250 заявок, и почти половина – из регионов. Победителей назвали в 23 номинациях.

Всего в Беларуси издается более 1300 газет и журналов на белорусском и русском языках, а также на английском, польском, украинском и немецком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # СМИ Беларуси

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