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Командно-штабные учения с военнообязанными территориальных войск пройдут в Каменецком районе

23 сентября 2024 06:48
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С этого дня и по 25 сентября в Каменецком районе задействованы военнообязанные территориальных войск. С ними будут проведены командно-штабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командно-штабные учения с военнообязанными территориальных войск пройдут в Каменецком районе-2

Участие примут призванные из запаса на свои штатные должности, представители районного отдела внутренних дел, а также отряд народного ополчения, созданный из местных добровольцев. Основное внимание – охране и обороне объектов обеспечения жизнедеятельности населения; борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника; обеспечению мер военного положения, в котором с сотрудниками милиции непосредственно участвуют добровольцы народного ополчения.

# Военные учения # Вооруженные силы Беларуси

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