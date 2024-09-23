Командно-штабные учения с военнообязанными территориальных войск пройдут в Каменецком районе

Белорусы перестали быть пешками в геополитических играх! Что значит для нас День народного единства?

Запад готовит новые провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну, и продолжает расставлять капканы, которые нам удается обходить. Цена ошибки слишком высока. Это независимость и мир на нашей земле. Однажды мы уже оступились, когда в 1921-м отдали Беларусь польским оккупантам.