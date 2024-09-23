Командно-штабные учения с военнообязанными территориальных войск пройдут в Каменецком районе

С этого дня и по 25 сентября в Каменецком районе задействованы военнообязанные территориальных войск. С ними будут проведены командно-штабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С этого дня и по 25 сентября в Каменецком районе задействованы военнообязанные территориальных войск. С ними будут проведены командно-штабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие примут призванные из запаса на свои штатные должности, представители районного отдела внутренних дел, а также отряд народного ополчения, созданный из местных добровольцев. Основное внимание – охране и обороне объектов обеспечения жизнедеятельности населения; борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника; обеспечению мер военного положения, в котором с сотрудниками милиции непосредственно участвуют добровольцы народного ополчения.