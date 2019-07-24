Делаете ремонт? Как выбрать фирму? Советы юриста

Для одних, лето – пора отпусков, а для других – время ремонта в их домах и квартирах. На сегодняшний день рынок строительных услуг в нашей стране перенасыщен. Такая ситуация заставляет исполнителей идти на уловки и хитрости, чтобы получить наибольшую оплату за меньший труд. Как не попасться на удочку мошенников, узнаем у юриста.

Александр Костюкевич, адвокат:

На сайтах в Интернете открыты информационные ресурсы, где можно узнать дату государственной регистрации субъекта хозяйствования. И мы, соответственно понимаем, чем позже зарегистрирован, тем меньше опыта и больше шансов, что вы будете обмануты.

Если приобретаете услуги в интернет-пространстве, отдельное внимание нужно обратить на сайт исполнителя. Он должен хорошо работать и быть грамотным, содержать прайс с актуальными ценами. Чем больше у исполнителя положительных отзывов, тем больше шансов, что он окажет качественные услуги. Юристы советуют доверять только отзывам на проверенных интернет-площадках.

Александр Костюкевич:

Желательно, находить компании, ИП, которые обладают производственной базой и, соответственно, сами выполняют эти заказы на своём же оборудовании. Не стесняйтесь задавать вопросы, где находится производство, пообщаться с инженерами, начальниками производств. Не ленитесь съездить в офис фирмы, чтобы убедиться в её существовании. И важно заключать официальный договор: с подписями и печатями. Внимательно ознакомиться с содержанием.

Александр Костюкевич:

Обязательно внимание хотелось бы уделить на то, чтобы были сроки исполнения обязательств контрагентами. Чтобы в последующем, если вдруг возникнет конфликтная ситуация, мы могли чётко отталкиваться от определённой даты. При наличии компьютера, телефона или другого устройства с доступом в Интернет, проверить контрагента можно за 10 минут. Риски остаются всегда, но в наших силах их минимизировать.