Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом

Дед Мороз: Дорогие мои белорусы, я, главный зимний волшебник, российский Дед Мороз, поздравляю вас всех с наступающим 2026 годом.

Дед Мороз:

Желаю вам всем добра, здоровья, благополучия и удачи! И пускай под бой курантов все ваши желания и мечты обязательно исполнятся. С Новым годом!