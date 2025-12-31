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Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом

31 декабря 2025 09:55
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Дед Мороз:
Дорогие мои белорусы, я, главный зимний волшебник, российский Дед Мороз, поздравляю вас всех с наступающим 2026 годом.

Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет весь белорусский народ с наступающим Новым годом-2

Дед Мороз:
Желаю вам всем добра, здоровья, благополучия и удачи! И пускай под бой курантов все ваши желания и мечты обязательно исполнятся. С Новым годом!

А еще белорусский Зюзя передал новогоднее поздравление всем жителям страны! Читайте здесь.

# Новый год # Дед Мороз

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