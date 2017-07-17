Даже есть прибавление к прошлому году чуть ли не 100 пунктов в проходном балле: в вузах закончился прием на бюджет

Самым высоким он оказался среди абитуриентов, поступающих на факультет дизайна БГУ, составив на отдельные специальности 25 человек на место. Последние часы работы приемных комиссий прошли напряженно. На практике это время абитуриенты используют, чтобы «переподать» документы на специальности с меньшим проходным баллом.

Уже известно, что конкурс в целом в 2017 году вырос.

Новости Беларуси. В Беларуси завершен прием документов в вузы на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элиза Белоус, абитуриентка: Мама сидит на улице, папа в соседнем городе, тоже держит кулачки. Вся родня просто считает секунды до завтрашнего дня, до 12 часов, когда вывесят списки и будут уже известны фамилии.

Наталья Головнева, абитуриентка: Я считаю, что набрала более чем высокий балл и пройду.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Очень высокого качества абитуриент, каждый пятый медалист или окончил колледж с дипломом с отличием. Практически все специальности добавили, и добавили много. По нашим данным даже есть прибавление к прошлому году чуть ли не 100 пунктов в проходном балле.

Окончательные проходные баллы станут известны лишь 18 июля, не позднее 12 часов. У тех, кто не прошел на бюджетные места, есть возможность подать документы на платную форму обучения. Прием продлится до 4 августа.