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«Командиры перестали бояться получать распоряжение» – Вольфович о ходе проверки ВС

28 января 2026 16:33
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На личном контроле Президент страны держит ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. По ее результатам будет проведен детальный анализ. Он ляжет в основу совершенствования белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 января Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности. Президенту доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки. Именно по поручению главы государства проходит комплексная оценка воинских частей и подразделений. Сейчас – интенсивная фаза.

«Командиры перестали бояться получать распоряжение» – Вольфович о ходе проверки ВС-2

Как рассказал журналистам по итогу доклада Александр Вольфович, Президент обращает внимание на все: от морально-психологического состояния военных до компетентности офицеров. Отдельный акцент – на физподготовке, укомплектованности запасами материальных средств. 

Как проходят ночные тренировки военных в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси? Показываем здесь.

Что касается особенностей масштабной проверки, которая была начата по поручению главы государства 16 января, специфику создают и погодные условия. Непростые. Потому особое внимание Президента не только к тому, как военнослужащие решают поставленные задачи, но и в каких условиях, поделился госсекретарь Совета безопасности. 

«Командиры перестали бояться получать распоряжение» – Вольфович о ходе проверки ВС-4

Александр Григорьевич, Президент сказал, что проверка продлится до весны. Буквально вчера на полигоне вы отметили, что все командиры должны быть готовы получить распоряжение Главнокомандующего. Приоткройте тайну, куда в следующий раз собираются сотрудники Госсекретариата Совета безопасности и куда готовится нам выезжать?

«Командиры перестали бояться получать распоряжение» – Вольфович о ходе проверки ВС-6

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Открыть завесу тайны я, наверное, не смогу. Ее может открыть только Главнокомандующий. Какие воинские части, в какой срок, когда. Он подпишет распоряжение на приведение в боевую готовность и проверку. 

Знает только лично главнокомандующий, я получаю от него распоряжение. На следующий день или в этот же выполняю его указания, еду в воинскую часть, вручаю командиру. Хотелось бы отметить, что анализ показал: командиры перестали бояться получать распоряжение. Уверенно берут распоряжение, читают задачу, которая поставлена Главнокомандующим, и выполняют.

Поэтому детальный анализ в целом проверкой будет, конечно, произведен. Недостатки есть, не может такое быть. Это люди, это не роботы, это соответствующая техника. Поэтому недостатки есть, они устраняются. 

Самое главное, что мы видим в ходе проверки, – желание и стремление личного состава показать наивысший результат. В принципе, задачи все определены, исходя из тех задач по предназначению, которые стоят перед воинской частью в соответствии с планом обороны страны. 

Поэтому выполнять будут то, для чего они, в общем-то, и предназначены, для чего они нужны. Танкист не полетит на самолете, а летчик не поедет на танке. Каждый будет выполнять свое.

«Командиры перестали бояться получать распоряжение» – Вольфович о ходе проверки ВС-8

Как отметил госсекретарь Совета безопасности, именно Президенту мы обязаны созданием наших Вооруженных Сил. Больше 30 лет назад было принято решение о численности войск. В условиях мирного времени наша армия насчитывает порядка 75 тысяч человек.

Одно из главных условий, как отметил Александр Вольфович, военнослужащие должны быть профессиональными, подготовленными и патриотически настроенными. Погоны должны надевать ради защиты национальных интересов своей страны, а не наемники. Что, например, наблюдается в Польше. Армия сопредельного государства большая (порядка 200 тысяч человек), но укомплектована наемниками. 

Беларусь же делает ставку на качество подготовки и вооружения. К тому же, о чем было сказано неоднократно на самом высоком уровне, ориентированы наши Вооруженные Силы именно на оборону белорусской территории. Потому в ходе проверки отрабатывается стратегия сдерживания. То же касается вооружения. На дежурство поставлены тактическое ядерное оружие, оперативно-тактический комплекс малой дальности «Орешник» и другие средства, направленные прежде всего на недопущение агрессии.

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# Александр Вольфович # Вооруженные силы Республики Беларусь

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