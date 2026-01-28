«Командиры перестали бояться получать распоряжение» – Вольфович о ходе проверки ВС

На личном контроле Президент страны держит ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. По ее результатам будет проведен детальный анализ. Он ляжет в основу совершенствования белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 января Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности. Президенту доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки. Именно по поручению главы государства проходит комплексная оценка воинских частей и подразделений. Сейчас – интенсивная фаза.

Как рассказал журналистам по итогу доклада Александр Вольфович, Президент обращает внимание на все: от морально-психологического состояния военных до компетентности офицеров. Отдельный акцент – на физподготовке, укомплектованности запасами материальных средств. Как проходят ночные тренировки военных в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси? Показываем здесь. Что касается особенностей масштабной проверки, которая была начата по поручению главы государства 16 января, специфику создают и погодные условия. Непростые. Потому особое внимание Президента не только к тому, как военнослужащие решают поставленные задачи, но и в каких условиях, поделился госсекретарь Совета безопасности.

Александр Григорьевич, Президент сказал, что проверка продлится до весны. Буквально вчера на полигоне вы отметили, что все командиры должны быть готовы получить распоряжение Главнокомандующего. Приоткройте тайну, куда в следующий раз собираются сотрудники Госсекретариата Совета безопасности и куда готовится нам выезжать?

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Открыть завесу тайны я, наверное, не смогу. Ее может открыть только Главнокомандующий. Какие воинские части, в какой срок, когда. Он подпишет распоряжение на приведение в боевую готовность и проверку. Знает только лично главнокомандующий, я получаю от него распоряжение. На следующий день или в этот же выполняю его указания, еду в воинскую часть, вручаю командиру. Хотелось бы отметить, что анализ показал: командиры перестали бояться получать распоряжение. Уверенно берут распоряжение, читают задачу, которая поставлена Главнокомандующим, и выполняют. Поэтому детальный анализ в целом проверкой будет, конечно, произведен. Недостатки есть, не может такое быть. Это люди, это не роботы, это соответствующая техника. Поэтому недостатки есть, они устраняются. Самое главное, что мы видим в ходе проверки, – желание и стремление личного состава показать наивысший результат. В принципе, задачи все определены, исходя из тех задач по предназначению, которые стоят перед воинской частью в соответствии с планом обороны страны. Поэтому выполнять будут то, для чего они, в общем-то, и предназначены, для чего они нужны. Танкист не полетит на самолете, а летчик не поедет на танке. Каждый будет выполнять свое.