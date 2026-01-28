Коллективное решение проблем – определит ли Совет мира геополитическую погоду?

Одна из самых обсуждаемых мировых новостей, которая, будем надеяться, определит погоду геополитическую. Речь о Совете мира – новой международной организации и перспективной площадке для решения острых международных проблем – причем (и это главное) решения коллективного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 28 января, на этой площадке приветствовали Беларусь в качестве одного из государств-учредителей. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте Совета мира в социальной сети Х.

В Совете мира приветствовали Беларусь в качестве одного из учредителей

Беларусь, получив официальное приглашение от Дональда Трампа, стала одним из первых государств, которые заявили о своем положительным решении. Александр Лукашенко на прошлой неделе подписал документ о присоединении Беларуси к новой международной структуре, которую предложил создать американский Президент. В церемонии утверждения Устава Совета мира участвовал наш посол в Швейцарии.

Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к предложенному Трампом Совету мира

Мероприятие прошло во время Всемирного экономического форума в Давосе. Первоначально в состав вошло 18 стран, подписавших устав межправительственной организации. Позже к этому списку подключились еще 7 государств. Таким образом, на данный момент общее количество стран, юридически обозначивших свое присутствие на новой международной площадке, увеличилось до 26.

Пять из постсоветских государств – наших партнеров по интеграционным объединениям – стали соучредителями Совета мира. Кроме Беларуси, это Армения, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Москва пока не сообщает о своем решении. При этом Россия, получив приглашение, приветствовала инициативу Вашингтона и, напомним, высказала предложение внести миллиард долларов в Совет мира из замороженных российских активов.

Как прокомментировали в Кремле, этот шаг потребует определенных действий со стороны Вашингтона, и еще предстоит прояснить юридические нюансы. Но само по себе заявление российской власти стало благодатной почвой для дискуссий в экспертном сообществе. Аналитики считают, что такой «коллективный ход» Москвы и Вашингтона поставит Брюссель, мягко говоря, в затруднительное положение. Хотя «черная кошка» между США и Евросоюзом пробежала уже давно.

В Европе по-разному комментируют появление Совета мира. Так, в Белграде считают, что инициатива Трампа дополнительно расколола Европу. Такое мнение высказал Президент Сербии. А вот в другой европейской стране уверены, что это движение вперед.

Об этом заявил венгерский премьер, комментируя учреждение Совета мира, и добавил, что инициатива Вашингтона направлена на сдерживание военных конфликтов и обеспечение безопасности людей. Солидарны с такой позицией и в Анкаре. В том, что Совет мира в будущем станет более важным органом, – уверен глава турецкого МИДа. Он подчеркивает, что теперь разрешение мировых конфликтов перенесено за стол переговоров, где собрались многие страны, чтобы по-настоящему согласовывать взгляды.

А вот в продолжение этой мысли давайте вспомним инициативы Минска о запуске или перезапуске глобального переговорного процесса, где государствам и лидерам важно слушать и слышать, говорить и договариваться. И концептуально это ведь тоже про функционал Совета мира, про попытку вернуть международным отношениям утраченное доверие.

И в этом смысле Минск, разумеется, приветствует создание такой мировой площадки. Сейчас самое важное, чтобы за словами последовали конкретные дела. А еще Беларусь надеется, что полномочия Совета мира можно будет применить, например, в решении украинского вопроса. И давайте вспомним, что недавно заявил наш Президент.