В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси.
Главной целью мероприятия является повышение уровня ответственности водителей и родителей за обеспечение безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. В период проведения акции в светлое время суток водителям предписывается движение с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.
Сотрудники ГАИ разъяснят населению правила безопасного поведения на дорогах, особое внимание уделят мотоциклистам, велосипедистам и лицам использующем СПМ. Инспекторы усиливают контроль за соблюдением ПДД водителями транспортных средств и пешеходами.
Особое внимание уделяется строгому соблюдению правил перевозки детей: использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности является обязательным требованием.
Статистические данные за 2026 год свидетельствуют о тревожной ситуации: на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, еще 245 получили травмы различной степени тяжести.
Фото: Telegram-канал МВД Беларуси.