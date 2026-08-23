В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Главной целью мероприятия является повышение уровня ответственности водителей и родителей за обеспечение безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. В период проведения акции в светлое время суток водителям предписывается движение с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.