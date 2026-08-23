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В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»

23 августа 2026 13:01
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В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»-0

В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», сообщает официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Главной целью мероприятия является повышение уровня ответственности водителей и родителей за обеспечение безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. В период проведения акции в светлое время суток водителям предписывается движение с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»-2

Сотрудники ГАИ разъяснят населению правила безопасного поведения на дорогах, особое внимание уделят мотоциклистам, велосипедистам и лицам использующем СПМ. Инспекторы усиливают контроль за соблюдением ПДД водителями транспортных средств и пешеходами.

Особое внимание уделяется строгому соблюдению правил перевозки детей: использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности является обязательным требованием.

Статистические данные за 2026 год свидетельствуют о тревожной ситуации: на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, еще 245 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси.

# ГАИ

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