«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?

На сайте городского общества защиты прав потребителя есть «черный список» организаций.

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Как только у нас имеется решение суда либо постановление суда, где зафиксировано нарушение прав потребителя, эту организацию мы автоматически вносим в наш «черный список». Чтобы потребители видели, что по данной компании уже были вопросы. Что, действительно, имеются факты нарушения закона о защите прав потребителей.