Прямой эфир

«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?

20 марта 2020 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О правах потребителей говорили в программе «Большой город»

«Чёрный список» недобросовестных организаций: где можно его найти?-1

На сайте городского общества защиты прав потребителя есть «черный список» организаций.

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Как только у нас имеется решение суда либо постановление суда, где зафиксировано нарушение прав потребителя, эту организацию мы автоматически вносим в наш «черный список». Чтобы потребители видели, что по данной компании уже были вопросы. Что, действительно, имеются факты нарушения закона о защите прав потребителей.

# Защита прав потребителей # общество # Дарина Гулюта # Илона Волынец

Другие новости рубрики

Все новости
«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов
20 марта 2020 12:03

«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?
20 марта 2020 11:53

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?

«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы
20 марта 2020 11:41

«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы