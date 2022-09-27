«Чужих детей не бывает». Белорусы несут цветы к посольству России в память о погибших в Ижевске

Белорусы скорбят вместе с родными и близкими жертв трагедии в Ижевске. В память о погибших к зданию посольства России в Минске люди продолжают нести цветы и зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошедшее накануне не оставило равнодушными сотни человек. Представители власти, общественных объединений, обычные белорусы выражают искренние слова поддержки всем, кого коснулась эта страшная трагедия.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Чужих детей не бывает. Поэтому каждый воспринимает произошедшее как свою личную трагедию в Беларуси. И весь белорусский народ вместе с жителями Республики Удмуртия и всей Россией глубоко скорбит о случившемся. Это жестокий террористический акт, который произошел по отношению к детям. Конечно, такого быть не должно нигде, ни в одной стране мира. Это еще всем нам, взрослым, очередной урок задуматься над тем, что происходит. И что надо сделать, чтобы мы жили в мире и согласии.

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:

Наша действие сегодняшнее обусловлено многими соображениями. В первую очередь просто человеческой солидарностью, человеческим чувством скорби. Мы уверены в том, что мы, Россия, Республика Беларусь, вместе боремся за более справедливый мир. За мир, в котором можно жить спокойно и безопасно. Этому хотят помешать, в том числе, и террористическими актами. Отсюда и наша солидарность, отсюда и наше действие по выражению нашей гражданской и личностно-человеческой позиции.