Новогодний утренник во Дворце Независимости! Что Президент подарил деткам?

Новости Беларуси. У белорусских школьников каникулы и настоящее время исполнения желаний. 4 декабря во Дворце Независимости стартовала серия новогодних утренников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На красочное представление пригласили всех тех, кто в эти праздничные дни особенно ждет чудес и подарков. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей – в материале Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Говорят, под Новый год, что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается. И действительно, буквально несколько дней назад в новогоднюю ночь эти дети загадали свои заветные желания. И сегодня многие из них сбудутся здесь, во Дворце Независимости.

Море улыбок, искренний смех и наполненные счастьем детские глаза. Такая теплая атмосфера сегодня царила во Дворце Независимости. Обычно здесь проходят важные переговоры и совещания на высшем уровне, но эти праздничные дни – исключение. Здесь развернули площадку для красочного представления. В гостях – около 200 детей. За ближайшие дни во Дворце побывают ребята со всех уголков страны и не только.

Ты понимаешь, что очень хорошо, что ты сюда попал, что ты, наверное, особенный среди всех. И это чувствуется.

Тут интересное представление. Можно всякое делать: свечки, фотографироваться, татуировки, макияж, как у меня. «Чтобы я снова увидела своих близких». Вот новогодние желания детей из Донбасса. Читайте здесь.

Праздник не обошелся без новогодней сказки, где по традиции добро побеждает зло. Помогали искать потерянное время и маленькие зрители. Костя из Минска не побоялся прийти на помощь сказочным героям. Мадам Зря и пожирателей времени вместе удалось победить.

Мне тут очень нравится, все самое лучшее. Тут много аниматоров, все так красиво и волшебно. Я загадал на Новый год, чтобы у моих родителей все было самое лучшее и хорошее было здоровье.

В числе тех, кто сегодня попал в эту новогоднюю сказку, и маленькие таланты. Это победители конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний. Для них эта поездка – один из очередных завоеванных призов.

Я во многих олимпиадах участвую, меня уже показывали по телевизору, я участвовала в телепередаче. В принципе участвую очень активно в жизни школы нашей. Здесь очень красиво, очень хорошие аниматоры. Я рада, что я сюда попала.

– Мы участвовали в программе, посвященной 20-летию БРСМ.

– Выступали очень много в хороших концертах. Нам очень нравится. Очень весело, шумно, интересно.

– Мне очень весело с друзьями.

С праздника дети ушли не с пустыми руками. Каждого гостя Дворца Независимости ждал подарок от Президента. В рюкзаке – мед и сок с подворья главы государства и другие сюрпризы. Здесь же удалось сделать подарок своими руками. Во Дворце развернулись несколько творческих площадок.

Я делаю свечу. Я уверена, что у меня получается. Я подарила бы маме. И пускай она стоит в доме, напоминает об этом мероприятии. Мне тут очень нравится, тут такая атмосфера: зашла в зал и не верится, что Новый год уже прошел, тут только он начинается.