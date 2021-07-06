«Чтобы утонуть, достаточно всего одного глотка». ОСВОД напоминает правила безопасного поведения на водоёме

Уже которую неделю в стране сохраняется жаркая погода, в условиях настоящего африканского зноя излюбленным местом для отдыха по-прежнему остаются водоемы. Однако далеко не все отдыхающие задумываются о том, как опасна водная стихия, а умение хорошо плавать не всегда гарантия вашей безопасности.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Мы обращаем внимание на то, что необходимо для купания выбирать только специально оборудованные места. Там дежурят спасатели ОСВОД и смогут в случае любой внештатной ситуации оказать помощь. Причинами несчастных случаев становятся употребление алкоголя и излишняя самоуверенность. Ни в коем случае не прыгайте с дамб, мостов и пристаней.

Уважаемые родители! Если вы идете с ребенком, то вы должны быть не на берегу, а вы должны быть на расстоянии вытянутой руки от своего ребенка.

Главная проблема купания в жаркую погоду – это существенная разница температур нагретого солнцем воздуха и прохладной воды. При быстром переходе с пляжа в воду организм испытывает стресс и не всегда способен выдержать перегрузки. Главный удар испытывает сердечно-сосудистая система – возникает спазм сосудов, сопровождающийся повышением артериального давления. В результате может случиться термомеханический шок, сердечный приступ и даже инсульт.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

C начала года произошло уже 7 утоплений в Минске. Все происходит из-за того, что не соблюдают самые элементарные правила поведения на воде. Запрещено плавать на надувных матрасах, надувных кругах, с надувными нарукавниками, потому что это не средство спасения, а всего лишь детская игрушка.

При катании на плавательных средствах вы должны быть одеты в спасательные жилеты. Сколько человек находится в судне, столько и спасательных жилетов должно быть.

Важное условие безопасности отдыхающих – это строгое соблюдение правил катания на лодке. Перед посадкой внимательно ее осмотрите. Нельзя выходить на воду на неисправном и полностью необорудованном плавательном средстве. Важно убедиться в наличии весел, руля, спасательного круга и жилетов по числу пассажиров, а также черпака для отлива воды. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также раскачивать и переходить на другое плавательное средство.

Дмитрий Храпков:

Если вы видите, что проплывает мимо какое-то судно и от него отходит волна, то лучше детей убрать от воды. Дети любят играть и бегут с криками: «Волна! Волна!», но не понимают, что, чтобы утонуть, достаточно всего одного глотка.

Если вы стали очевидцем того, что тонет человек, первым делом необходимо позвонить в службу спасения по телефону 101,112 либо на ближайшую спасательную станцию ОСВОД. Если вы решите все-таки самостоятельно оказать помощь, то тоже необходимо знать самые элементарные правила. Не подплывать спереди к тонущему человеку. Но если все же он оказался у вас спереди лицом к лицу, то под водой нужно его перевернуть и транспортировочным захватом схватить и транспортировать к берегу.