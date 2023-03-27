Паводок в Витебской области: спасатели на лодках эвакуируют людей. Улучшится ли ситуация?

Новости Беларуси. В четырех районах Витебской области реки вышли из берегов, затопив дома, мосты и дороги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщения о подтоплении приходят из Сенненского, Шумилинского, Лиозненского и Полоцкого районов. Наиболее сложная ситуация в Городке. Там река Горожанка разлилась так, что спасателям пришлось эвакуировать людей на лодках. Прогнозы пока неутешительные. Специалисты предупреждают, что в ближайшее время уровень воды значительно поднимется и в Верхнедвинском районе, что также может обернуться подтоплением. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич корреспондент:

Местные жители говорят, что река Горожанка поднялась метра на два. Но и этого хватило, чтобы превратить район в настоящую Венецию. Там место пониже – детские качели и беседка из воды видны наполовину. Третий переулок Вокзальный постепенно стал уходить под воду еще 24 марта. Река подкрадывалась стремительно. Буквально за несколько часов затопила дом многодетной семьи. Имущество спасали как могли. Мебель подняли на кирпичи и автомобильные шины.

Сергей Понамарев, житель Городка:

Спасибо МЧС, что помогли хотя бы мебель поставить повыше. И то вот вода поднималась, не хватило высоты даже. Сейчас семья находится у родных. Сюда хозяин приезжает оценить обстановку. Пока очевидно, что в ближайшее время в свой дом они не смогут вернуться.

Швартуй меня, Павловна. На этом приусадебном участке передвигаются пока только на лодке и в рыбацких сапогах. Еще вчера хозяйку таким же способом эвакуировали спасатели. Ночь провела в квартире. Но сегодня с самого утра снова здесь. Вода из дома отступила. Уже наводят порядок. Но снимать мебель с подручных подставок еще не решаются. Вдруг потоп вернется.

Людмила Воробьева, жительница Городка:

Я проснулась в полпятого, опустила ноги с кровати, и очутились мои ноги в воде по щиколотку. Я начала кричать мужу, что у нас вода на полу. Позвонила в МЧС. Когда мы делали ремонт после 2010 года, в 2013-м, наверное, мы подняли пол еще на 10-15 сантиметров. Мы уже никогда не думали, что поднимется вода на наш пол. Небольшая и тихая река Горожанка последний раз так поднималась лет 15 назад. Летом ее вовсе можно перейти вброд. Но обильные снега этой зимой и мартовский дождь вывели реку из берегов.

Рост уровня воды фиксируют почти на всех реках Витебской области. Пристальное внимание специалистов и к Западной Двине. Для сравнения: это кадры недельной давности, где Витьба впадает в Двину. В четырех районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты.

Сейчас место выглядит так. Пешеходного моста не видно вообще. Похоже, что в ближайшее время памятник золотой рыбке так же скроется под водой.