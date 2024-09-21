Что такое настоящая дружба? Узнали в книге «Жизнь котёнка Василия и ещё одна сплошная котовасия»

«Жизнь котенка Василия и еще одна сплошная котовасия» – сказка белорусского автора Дмитрия Николаева. История не только знакомит читателей с озорным котенком Василием и его верным другом, щенком Теодором, но и рассказывает, из чего надо делать корабль, где на самом деле находятся Фарерские острова, что такое настоящая дружба и в каких случаях мороженое бывает горьким.

Дмитрий Николаев, автор книги:

Главный герой моей книги – котенок Василий и сестра Маруся. Это настоящая котиная семья. Здесь все происходит, как в жизни. С первых строчек можно увидеть, как там мама моет посуду, папа читает газету. Будет происходить много разных событий. Они будут находить и чужой кошелек, не знать, что с ним делать. Потом, в конце концов, окажется, что это папин кошелек. В общем, они будут учиться рисовать, будут учиться делать кораблики, запускать. Будут учиться писать письма, запускать в бутылочке, как раньше в детстве. Будут участвовать в соревнованиях. К ним будет приходить кошка-сфинкс, они будут учиться с ней дружить. Мама будет объяснять, что нельзя обращать внимание на внешность, а в первую очередь нужно обращать внимание на человека.