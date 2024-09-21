Прямой эфир

Что такое настоящая дружба? Узнали в книге «Жизнь котёнка Василия и ещё одна сплошная котовасия»

21 сентября 2024 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Жизнь котенка Василия и еще одна сплошная котовасия» – сказка белорусского автора Дмитрия Николаева. История не только знакомит читателей с озорным котенком Василием и его верным другом, щенком Теодором, но и рассказывает, из чего надо делать корабль, где на самом деле находятся Фарерские острова, что такое настоящая дружба и в каких случаях мороженое бывает горьким.

Что такое настоящая дружба? Узнали в книге «Жизнь котёнка Василия и ещё одна сплошная котовасия»-2

Дмитрий Николаев, автор книги:
Главный герой моей книги – котенок Василий и сестра Маруся. Это настоящая котиная семья. Здесь все происходит, как в жизни. С первых строчек можно увидеть, как там мама моет посуду, папа читает газету. Будет происходить много разных событий. Они будут находить и чужой кошелек, не знать, что с ним делать. Потом, в конце концов, окажется, что это папин кошелек. В общем, они будут учиться рисовать, будут учиться делать кораблики, запускать. Будут учиться писать письма, запускать в бутылочке, как раньше в детстве. Будут участвовать в соревнованиях. К ним будет приходить кошка-сфинкс, они будут учиться с ней дружить. Мама будет объяснять, что нельзя обращать внимание на внешность, а в первую очередь нужно обращать внимание на человека.

Что такое настоящая дружба? Узнали в книге «Жизнь котёнка Василия и ещё одна сплошная котовасия»-4

Выпущена книга в издательском доме «Звезда». В ней полно ярких иллюстраций. Сам сборник небольшого формата, поэтому юным читателям будет удобно взять его с собой в школу или путешествие.

Подробности в видео.

# Книги

Другие новости рубрики

Все новости
Почему аутизм – не болезнь и как помогают детям с особенностями развития? Рассказала логопед-психолог
21 сентября 2024 12:58

Почему аутизм – не болезнь и как помогают детям с особенностями развития? Рассказала логопед-психолог

Как быстро вылечить ОРВИ? Советы от врача-терапевта
21 сентября 2024 12:52

Как быстро вылечить ОРВИ? Советы от врача-терапевта

Флористика, гончарное и швейное дело – как чемпионат «Абилимпикс» помогает найти работу мечты?
21 сентября 2024 12:47

Флористика, гончарное и швейное дело – как чемпионат «Абилимпикс» помогает найти работу мечты?