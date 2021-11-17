Что делать, если среди сотрудников компании появился вор? Рассказывает юрист

Когда в вашей компании завелся офисный воришка или как поймать нерадивого сотрудника? Порой застать коллегу с поличным – тот еще детектив, но даже если вы уверены, что знаете, кто давно заигрался в кошки-мышки, самостоятельно выносить приговор не стоит. Сперва установите личности всех сотрудников, которые могут быть причастны к краже, а после докажите факт причинения вреда. Инвентаризация вам в помощь.

Александр Костюкевич, юрист:

Если мы говорим, например, коллективная бригадная ответственность про магазин, то, конечно, мы понимаем, что бывают какие-то недостачи и приказом руководителя назначается инвентаризация. Есть инструкция, как она проводится. Соответственно, оформляется акт инвентаризации, в ходе которой устанавливается недостача. А уже по результатам мы должны понимать: это хищение гражданами либо сотрудниками. Если мы установили, что виновен определенный сотрудник либо группа лиц, то мы должны материалы, в том числе акт инвентаризации, отправить в правоохранительные органы.

Одним лишь испугом не отделаешься. При наличии всех фактов причинения ущерба нанимателю за умышленную кражу вору может грозить уголовная ответственность. Александр Костюкевич:

Что касается уголовной, то у физлица – свыше двух базовых, а у юрлица – больше 10 базовых. И ответственность предусмотрена, если мы говорим про кражу, статьей 205 Уголовного кодекса. Когда же сумма хищения небольшая, мелкому воришке грозит административная ответственность. Безнаказанным уж точно никто не останется, ведь даже покушение на кражу и попытка присвоить чужое наказуемы.

Александр Костюкевич:

Есть мелкое хищение. Это если физическое лицо украло у организации имущество стоимостью до 10 базовых либо у физлица до 2 базовых. Тогда будет административная ответственность по статье 11.1, которая предусматривает штраф от 2 до 30 базовых величин, либо общественные работы, либо арест. Не пойман – не вор. Согласно законодательству, опережать следствие и увольнять сотрудника за совершенное хищение до суда категорически запрещено. Расторжение трудового договора возможно лишь при наличии вступившего в силу приговора либо постановления ответственного органа.