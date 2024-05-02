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Члены Совета Республики проведут единый день приёма в Гомельской области

02 мая 2024 06:23
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Сделать все, чтобы вопросы граждан решались по справедливости. Единый день приема проведут 2 мая сенаторы в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики проведут единый день приёма в Гомельской области-1

Прямые телефонные линии и встречи с трудовыми коллективами, личные приемы – работу с людьми Совет Республики ведет постоянно. Только за первые три месяца 2024 года рассмотрено около 1 400 обращений. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова будет работать в Жлобинском райисполкоме. Заместитель председателя, руководство и члены постоянных комиссий – в 17 районах и в самом областном центре. Обратиться можно с любым вопросом: от торговли и ценообразования до ЖКХ или медицинского обслуживания.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова

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