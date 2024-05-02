Члены Совета Республики проведут единый день приёма в Гомельской области

Сделать все, чтобы вопросы граждан решались по справедливости. Единый день приема проведут 2 мая сенаторы в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые телефонные линии и встречи с трудовыми коллективами, личные приемы – работу с людьми Совет Республики ведет постоянно. Только за первые три месяца 2024 года рассмотрено около 1 400 обращений. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова будет работать в Жлобинском райисполкоме. Заместитель председателя, руководство и члены постоянных комиссий – в 17 районах и в самом областном центре. Обратиться можно с любым вопросом: от торговли и ценообразования до ЖКХ или медицинского обслуживания.