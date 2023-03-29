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Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ

29 марта 2023 09:02
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Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин прочитают сказки на родном языке детям, после чего обсудят прочитанное. Такую инициативу предложили в Гродно в рамках Недели детской книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весенние каникулы с пользой – в нашем следующем сюжете.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-1

Галина Буро, корреспондент:
Любовь к книге обретает новое дыхание. В гродненских библиотеках небывалый ажиотаж – много школьников зарегистрировались в качестве читателей. Скачок произошел накануне весенних каникул. И, видя такой интерес молодежи, библиотеки города решили организовать Неделю детской книги.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-4

Организаторы постарались подойти к реализации нестандартно, чтобы каждое мероприятие в библиотеке для школьников города стало событием. Стартовали с театрализованного представления по мотивам детского рассказа. С известным сказочным персонажем Колобком изучали правила дорожного движения, познакомят юных читателей и с юбиляром белорусской литературы – в этом году отмечается 140-летие со дня рождения Янки Мавра. Запланированы также встречи с писателями и иллюстраторами, викторины и выставки.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-7

Мария Гурбик, ученица Средней школы № 19 Гродно:
У меня есть моя любимая книга «Приключения кота-детектива», мне очень нравится, потому что там все подробно описано.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-10

Александр Бергель, ученик Средней школы № 19 Гродно:
Мне мама купила книгу про Человека-паука, я ее успел за выходные прочитать.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-13

Виктория Ушкевич, ученица Средней школы № 19 Гродно:
Ты много всего узнаешь. Допустим, тебя спросят: а что ты читаешь? Я могу ответить.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-16

Изюминкой Недели детской книги станет инициатива Гродненской городской организации Белорусского союза женщин. Акция получила название «Авторская сказка в прочтении известных женщин города Гродно». Представительницы прекрасного пола прочитают произведения белорусских писательниц и обсудят с детьми прочитанное. Главная цель таких мероприятий – донести детям, что книги – это кладезь знаний и ценностей, о которых не расскажут в соцсетях. А человек читающий – это ценность XXI века.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-19

Наталья Наземцева, заведующая отделом Гродненской городской центральной библиотеки имени А. Макаенка:
Отнять у ребенка гаджет, дать ему в руки печатную традиционную книгу, чтобы он перелистал страницы, чтобы он понял, что можно листать не только экран смартфона, а можно читать и получать от этого удовольствие, как в свое время получали удовольствие мы, наши родители.

Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ-22

Галина Буро:
Всего на протяжении недели в библиотеках города запланировано около 60 мероприятий различных форматов. Организаторы уверены, скучать школьникам на каникулах уж точно не придется.

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# Книги # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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