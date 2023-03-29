Известные женщины Гродно прочтут сказки детям. Такую акцию запустит БСЖ

Новости Беларуси. Представительницы Белорусского союза женщин прочитают сказки на родном языке детям, после чего обсудят прочитанное. Такую инициативу предложили в Гродно в рамках Недели детской книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весенние каникулы с пользой – в нашем следующем сюжете.

Галина Буро, корреспондент:

Любовь к книге обретает новое дыхание. В гродненских библиотеках небывалый ажиотаж – много школьников зарегистрировались в качестве читателей. Скачок произошел накануне весенних каникул. И, видя такой интерес молодежи, библиотеки города решили организовать Неделю детской книги.

Организаторы постарались подойти к реализации нестандартно, чтобы каждое мероприятие в библиотеке для школьников города стало событием. Стартовали с театрализованного представления по мотивам детского рассказа. С известным сказочным персонажем Колобком изучали правила дорожного движения, познакомят юных читателей и с юбиляром белорусской литературы – в этом году отмечается 140-летие со дня рождения Янки Мавра. Запланированы также встречи с писателями и иллюстраторами, викторины и выставки.

Мария Гурбик, ученица Средней школы № 19 Гродно:

У меня есть моя любимая книга «Приключения кота-детектива», мне очень нравится, потому что там все подробно описано.

Александр Бергель, ученик Средней школы № 19 Гродно:

Мне мама купила книгу про Человека-паука, я ее успел за выходные прочитать.

Виктория Ушкевич, ученица Средней школы № 19 Гродно:

Ты много всего узнаешь. Допустим, тебя спросят: а что ты читаешь? Я могу ответить.

Изюминкой Недели детской книги станет инициатива Гродненской городской организации Белорусского союза женщин. Акция получила название «Авторская сказка в прочтении известных женщин города Гродно». Представительницы прекрасного пола прочитают произведения белорусских писательниц и обсудят с детьми прочитанное. Главная цель таких мероприятий – донести детям, что книги – это кладезь знаний и ценностей, о которых не расскажут в соцсетях. А человек читающий – это ценность XXI века.

Наталья Наземцева, заведующая отделом Гродненской городской центральной библиотеки имени А. Макаенка:

Отнять у ребенка гаджет, дать ему в руки печатную традиционную книгу, чтобы он перелистал страницы, чтобы он понял, что можно листать не только экран смартфона, а можно читать и получать от этого удовольствие, как в свое время получали удовольствие мы, наши родители.