«Через 2 года школы Беларуси получат качественно нового педагога»: о чем говорили участники Республиканского педагогического совета в Минске 23 августа
Новости Беларуси. Большой педсовет. Совсем скоро начало учебного года, и образование становится главной темой не только в семьях, но и на государственном уровне. Около 1000 участников собрались 23 августа в Минске на масштабный форум, чтобы сообща выработать общее мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повышение качества образования на всех ступенях – от детского сада до университета – и самые острые вопросы современности – круг тем обширный. Настоящее и будущее образования с педагогами уже 24 августа обсудит и Президент Беларуси. Встреча пройдет в формате открытого микрофона. На нее также приглашены высшие должностные лица, руководители органов госуправления, местной власти, депутаты.
Конец августа. Новый учебный год в ожидании старта. Традиционно в это время учителя собираются, чтобы подвести итоги и выработать новые подходы к работе. В Минск на республиканский педагогический совет прибыли специалисты со всей Беларуси. Всего около 1000 человек: учителя, представители власти.
Двухдневный форум начался с работы по секциям. Специалисты разъехались по профильным площадкам. Одна из них базируется в столичной средней школе. Специалисты здесь обсуждают, к примеру, цифровую трансформацию системы образования.
Зачем педагогам облачные технологии? И как искусственный интеллект и нейронные сети усовершенствуют белорусское образование? Электронный документооборот уже входит в обиход. Взять, к примеру, журналы и дневники. Использовать их могут более 2000 белорусских школ. В мае портал, где онлайн можно ознакомиться с успеваемостью учеников, уже отмечал 95 тысяч посещений в сутки. В некоторых учебных заведениях от бумажных аналогов решили отказаться.
Пань Юн, генеральный директор телекоммуникационной компании:
Внедрение облачных технологий в систему образования имеет большое значение. Вплоть до того, что изменит нашу ежедневную жизнь. Между школами, между учителями, между учениками будет создана единая информационная система. Это снизит расходы, повысит эффективность и качество образования.
Электронное облако – это возможность собрать воедино множество полезной информации. Обмениваться ей, анализировать. Разумеется, активно внедрять в школы продолжат мультимедийные, интерактивные, информационно-коммуникативные системы. Да даже вай-фай в учебных заведениях уже позволяет существенно расширять возможности – перейти в формат «умной школы». В каждой такой секции 23 августа обсуждали самые актуальные направления.
Анна Алесенко, заместитель начальника Центра профобразования Республиканского института профессионального образования:
Конечно, любой педсовет, тем более такого республиканского масштаба, очень важен, так как мы здесь можем обменяться нашим опытом, увидеть видение не только города Минска, но и всех областей. Посмотреть пути развития, как видят другие педагогические работники всю систему не только профобразования, но и систему образования в общем.
Михаил Куиш, директор Брестского государственного колледжа связи:
Для нас, для профессионального образования это востребованность наших кадров. Конечно, изучение рынка, потребностей кадров по профессиям соответственно с развитием нашей экономики, открытие новых профессий.
Инна Губар, начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома:
Чего я жду от республиканской педагогической конференции? Конечно же, новых идей, новых открытий, позитивного и продуктивного общения с коллегами.
Профессиональное образование. Как повысить его уровень? А как сделать еще популярнее рабочие специальности? Готовить кадры нужно с учетом потребностей экономики и технологий будущего. Об этом говорили 23 августа на площадках института профобразования и БГУ.
Андрей Сакович, проректор по учебной работе Белорусского государственного технического университета:
В рамках университета мы в последние годы реализуем концепцию создания университета нового типа – университета, в котором присутствует, помимо образовательной, научной платформы, довольно большая инновационная платформа. То есть мы много работаем с реальным сектором экономики.
В педуниверситете обсудили подготовку кадров. Уже 2 года в Беларуси действует система непрерывного образования. Суть его в том, что педагогов начинают готовить еще со школьной скамьи. Старшеклассники, выбравшие профессию учителя, не только получают профильные знания, но и опыт, общаясь с младшими учениками и воспитанниками детских садов. Продолжается такая практика и в ВУЗе. Качество образования растет.
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы сегодня получаем совершенно нового абитуриента. Если еще пару лет назад у нас был недобор на педспециальности и шли школьники с низкими проходными баллам, то в этом году у нас все баллы за 200, а по 5 специальностям проходные баллы составили свыше 310.
Еще через 2 года школы, учреждения образования страны получат, как нам кажется, качественно нового педагога, который мотивирован на эту профессию, который любит детей и который готов работать, в том числе в современной информационно-образовательной среде.
Система образования не должна стоять на месте. Предложения по ее совершенствованию вносят участники педсовета, специалисты, чиновники. Одно из новшеств, над которым работает профильное министерство, – независимая аттестация.
Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Формирование системы независимой оценки качества образования, то да, эту тему мы тоже обсуждаем, и у многих педагогов она находит положительное отношение. Мы не предлагаем введение какого-то дополнительного института. Надо понимать, что это просто совершенствование того, что у нас есть. Ряд итоговых экзаменов приобретут иную форму. Какую, как – это предмет обсуждения секционных заседаний.
В общем, каждой секции нашлось, что обсудить – от глобальных подходов до рядовых вопросов. Выработанные сегодня предложения завтра, 24 августа, обсудят на пленарном заседании. Главная задача педсовета – определить направление, в котором будет двигаться белорусское образование ближайшее время, наметить концепцию развития до 2030 года. Одно из насущных решений, которое предстоит принять в эти 2 дня – переход на всеобщее среднее образование. Завтра форум продолжится, и, как ожидается, участие в нем примет глава государства.