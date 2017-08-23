«Через 2 года школы Беларуси получат качественно нового педагога»: о чем говорили участники Республиканского педагогического совета в Минске 23 августа

Новости Беларуси. Большой педсовет. Совсем скоро начало учебного года, и образование становится главной темой не только в семьях, но и на государственном уровне. Около 1000 участников собрались 23 августа в Минске на масштабный форум, чтобы сообща выработать общее мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение качества образования на всех ступенях – от детского сада до университета – и самые острые вопросы современности – круг тем обширный. Настоящее и будущее образования с педагогами уже 24 августа обсудит и Президент Беларуси. Встреча пройдет в формате открытого микрофона. На нее также приглашены высшие должностные лица, руководители органов госуправления, местной власти, депутаты.

Конец августа. Новый учебный год в ожидании старта. Традиционно в это время учителя собираются, чтобы подвести итоги и выработать новые подходы к работе. В Минск на республиканский педагогический совет прибыли специалисты со всей Беларуси. Всего около 1000 человек: учителя, представители власти.

Двухдневный форум начался с работы по секциям. Специалисты разъехались по профильным площадкам. Одна из них базируется в столичной средней школе. Специалисты здесь обсуждают, к примеру, цифровую трансформацию системы образования.

Зачем педагогам облачные технологии? И как искусственный интеллект и нейронные сети усовершенствуют белорусское образование? Электронный документооборот уже входит в обиход. Взять, к примеру, журналы и дневники. Использовать их могут более 2000 белорусских школ. В мае портал, где онлайн можно ознакомиться с успеваемостью учеников, уже отмечал 95 тысяч посещений в сутки. В некоторых учебных заведениях от бумажных аналогов решили отказаться.