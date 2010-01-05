Церковь призывает не гадать на рождественские святки

– Белорусская православная церковь настоятельно призывает не гадать на Рождественские святки, считая гадания тяжким грехом и мракобесием, сообщили во вторник Белорусском экзархате.

– Вопреки устоявшемуся поверью, что Рождественские святки благоприятны для всякого рода гаданий, христианская церковь категорически отрицает истинность данного утверждения и подчеркивает, что ворожба и всякого рода гадания с древнейших ветхозаветных времен остаются тяжким грехом, – сказали священнослужители.

– Последствия гаданий и ворожбы губительны не только для души, но и для общества в целом, – подчеркнули в управлении.

Священнослужители особо отметили, что «всяческие гадания и есть то самое мракобесие, которому церковь противостоит самой своей природой», сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

– Рождественская Вифлиемская звезда, которая поднимается как проявление божественной ангельской энергии, упразднила всякую астрологию и не может иметь ничего общего с традицией восточных культов, – подчеркнули в БПЦ.