Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»

Новости Беларуси. 14 октября было многолюдно на площадке у «Чижовка-Арены». Правда, здесь посетителями двигал интерес не совсем спортивный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с утра рядом с ареной развернулась сельскохозяйственная ярмарка.

Свою продукцию сюда привезла Минская область. Аграрии столичного региона предложили огромный выбор товаров и, конечно же, приятные цены. Их оценил даже сам губернатор, который вместе с мэром Минска то ли случайно, то ли с проверкой заглянул на ярмарку.