Центральная часть Бобруйска - столицы "Дожинок" почти полностью отреставрирована

Подготовка к проведению республиканского фестиваля-ярмарки "Дожинки-2006" подходит к финалу. Центральная часть города отреставрирована практически полностью. К концу этой недели окончательно обновится и площадь Ленина. Также завершаются работы по благоустройству территорий, прилегающих к центральной площади города, дорог, тротуаров и дворов. Завершается и строительство трехзвездочной гостиницы "Турист" на 200 мест на берегу реки Березина. Там предполагается разместить почетных гостей фестиваля. Почти закончены ремонтные работы фасадов, кровель в более чем 70 жилых домах, расположенных в районе мест проведения мероприятий.