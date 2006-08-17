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Центральная часть Бобруйска - столицы "Дожинок" почти полностью отреставрирована

17 августа 2006 11:55
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Подготовка к проведению республиканского фестиваля-ярмарки "Дожинки-2006" подходит к финалу. Центральная часть города отреставрирована практически полностью. К концу этой недели окончательно обновится и площадь Ленина. Также завершаются работы по благоустройству территорий, прилегающих к центральной площади города, дорог, тротуаров и дворов. Завершается и строительство трехзвездочной гостиницы "Турист" на 200 мест на берегу реки Березина. Там предполагается разместить почетных гостей фестиваля. Почти закончены ремонтные работы фасадов, кровель в более чем 70 жилых домах, расположенных в районе мест проведения мероприятий.
# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства

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