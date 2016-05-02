Централизованное тестирование: началась регистрация, оплатить впервые можно через систему ЕРИП

Новости Беларуси. Для выпускников-2016 наступил период, когда необходимо аккумулировать все знания. 2 мая началась регистрация на централизованное тестирование. А значит, первое испытание не за горами. 13 июня будущих студентов ждёт ЦТ по белорусскому языку. Как и в прошлом году, абитуриент может прийти в пункт регистрации в одном городе, но оформиться для сдачи ЦТ в других городах.

Приёмная компания в Беларуси стартовала. Традиционно – регистрацией на централизованное тестирование. Свои двери в девять часов утра открыли больше четырех десятков пунктов регистрации. В основном – в университетах.

Людмила Хухлындина, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Уже в 9 утра у нас были первые посетители, причем самый первый человек произвел оплату, используя мобильный банкинг.

Чтобы зарегистрироваться, абитуриенту нужен только паспорт. Если он вдруг потерялся, подойдет справка об этом. Плюс к этому – 21 тысяча рублей на один предмет. Зарегистрировать поступающего могут его родители. Или даже друзья, но только с нотариально заверенной доверенностью. Алина справилась без них.

Алина Ишмуратова, абитуриент:

Я поступаю на исторический факультет БГУ. Буду сдавать всемирную историю, историю Беларуси и русский язык. Решила не откладывать и поскорее зарегистрироваться.

Такому же примеру следуют и здесь. В университет информатики и радиоэлектроники за день на ЦТ зарегистрировалось 20 человек. Но отмечают: эта цифра небольшая. Активность абитуриентов, как показывает практика, ожидается к середине или концу месяца.

Арсений Рынкевич, абитуриент:

В школе оценки отличные. Иду на медаль. Хочу зарегистрироваться заранее, чтобы ближе к экзамену не иметь никаких проблем.

Виталий Русин, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР:

Для удобства абитуриентов у нас размещен инфокиоск. Абитуриент может оплатить, не выходя из корпуса. 5-7 минут нужно времени абитуриенту. Суммарно с оплатой. Мы меняемся посменно. Для абитуриентов работаем без обеда.

Тестирования будут проходить с 13 по 27 июня. Все они начнутся в 11 утра. Здесь, как и в прошлом году, есть пороговые баллы. В зависимости от профиля. Так, русский и белорусский язык (не филологу) – нужно сдать минимум на 10 баллов. Тому, кто собирается им стать, – на 20. А для абитуриентов «силовых» вузов и некоторых сельхозспециальностей минимальные оценки тестирования начинаются с 5 баллов.

Зарегистрироваться на централизованное тестирование можно будет каждый будний день с 9 до 19 часов. А также в субботние дни 14 и 28 мая, и в воскресный день 22 мая – с 9 до 18 часов. Вся информация о пунктах регистрации находится на сайте Республиканского института контроля знаний. В целом период регистрации на ЦТ в Беларуси продлится по 1 июня включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.