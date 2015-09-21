Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» открылся во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе после капительного ремонта открыли Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика». Над преображением здания 60-х годов постройки рабочие трудились более двух лет. Сегодня в распоряжении воспитанников и всего педагогического коллектива – летний амфитеатр, швейная мастерская, современная студия звукозаписи и даже конференц-зал.

Струны налажены, тональность – в нужном диапазоне. Вместе с коллегами по клубу гитарной песни Полина Бедрицкая берет новую партию.

Чтобы осуществить музыкальную мечту, в двери Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» школьница постучалась еще четыре года назад. Правда, то, каким был этот корабль детства до и после реставрации, признается Полина, две большие разницы.

Полина Бедрицкая:

Я очень рада, буквально душа поет, потому что раньше мы были в зданиях разных ЖЭСов, а сейчас у нас появился такой кабинет, чистый, светлый.

В этой обители растут не только звезды белорусской эстрады, но и будущие олимпийские чемпионы. Благодаря Центру дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» на мировом спортивном небосклоне зажглась новая звезда кикбоксинга.

Иван Данилов, победитель чемпионата Республики Беларусь по кикбоксингу-2014:

После реконструкции он значительно расширился, здесь появилась более современная база, больше людей смогут заниматься тем, что им нравится.

Этого переезда творческий коллектив Центра и воспитанники, а их более пяти тысяч, ждали целых два года. За это время кардинально обновили не только фасад здания, но и создали многофункциональную творческую базу со своей швейной мастерской, студией звукозаписи, спортивной базой, автогородком, конференц-залом и летним амфитеатром.

Светлана Шмагоревская, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:

Полноправными хозяевами детско-юношеский центр в 90-е годы стал. Здесь будет около двух тысяч учащихся. А, вообще, наша армия – 6,5 тысяч учащихся. Мы расположены в 34 школах Фрунзенского района.

Настоящей гордостью Центра руководители считают и клуб интернациональной дружбы «Мир на ладонях».

Уже более 10 лет процесс социализации и адаптации здесь проходят сотни детей-беженцев из Афганистана.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минску:

Здесь нашли возможность обучать детей, которые из семей беженцев. Это тоже вызывает очень серьезное уважение, что заботимся мы и проявляем свой интернациональный дух Беларуси. Одним словом, внешкольное образование, обучение – это такая же нужная и сложная схема, над которой надо все время работать и совершенствовать.

Здесь успешно функционирует три аналогичных центра, кроме того в каждой школе и гимназии созданы условия для внешкольной деятельности. Это и спортивные секции, и танцевальные клубы, и профильные факультативы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.