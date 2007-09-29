Ценители женской красоты - в ожидании финала конкурса "Мисс мира"

Одна из самых красивых девушек страны - "Вице-мисс Беларусь-2006" Юлия Синдеева 29 сентября отправится в Токио.

Там она будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира 2007". Возможно, что в стране восходящего солнца зажжется и наша новая звезда. За корону королевы ей предстоит сразиться с сотней конкуренток.

Тревожное ожидание, фотосъемки, примерки уже позади. Чемодан Юлии - наглядное свидетельство того, что красота - дело нелегкое. Одних нарядов ей понадобится несколько десятков. Жюри таких масштабных конкурсов начинает присматриваться к участницам задолго до финального шоу. Ведь самая красивая девушка мира каждый день должна выглядеть потрясающе.

Право на участие в международных конкурсах имеют только девушки, занявшие первое или второе место в национальных конкурсах красоты. У девятнадцатилетней Юлии Синдеевой целых два титула - она не только первая Вице-мисс Беларусь, но и одна из пяти красивейших девушек Европы.

В этом году финал конкурса "Мисс мира" пройдет в Токио. За Юлию будет болеть вся страна, ведь участие в таком конкурсе - событие национального масштаба. Однако самую ощутимую поддержку красавица получает со стороны близких людей.

