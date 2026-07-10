Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посещает председатель Совета Республики

Беларусь действительно обладает уникальным и уже проверенным опытом эксплуатации собственной АЭС. За время ее работы уже сгенерировано 63 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а число внутренних потребителей в стране продолжает расти. Белорусскую атомную станцию сегодня, 10 июля, с рабочим визитом посещает председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова ознакомилась с условиями работы персонала, посетила турбинное отделение и центральный пульт управления. Станция постоянно совершенствуется и растит новые кадры. Благодаря Совету Республики запущен совместный проект с Национальным детским технопарком. Свыше 270 талантливых старшеклассников уже прошли здесь профориентацию, чтобы в будущем вернуться сюда в качестве молодых специалистов.

Захар Сулешко, учащийся Национального детского технопарка:

Я очень рад, что такая возможность появилась еще раз – посетить Белорусскую атомную электростанцию на основе Национального детского технопарка, потому что очень интересно еще раз услышать все, как тут происходит, разузнать до конца те моменты, которые я не успел спросить и узнать еще в январе при посещении Белорусской атомной электростанции.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Со строительством этой атомной станции стал развиваться и город Островец. И это сегодня еще одна славная страница в истории нашей суверенной Беларуси. Через много-много лет, я уверена, а может быть, не очень много лет, будут гордиться тем, что кто-то являлся первостроителем и работал здесь, кто-то впервые пришел, чтобы работать на этой станции. И я уверена, что будет город прирастать и новыми проектами, большим количеством людей, потому что хорошая создана инфраструктура, здесь созданы безопасные условия для работы.

10 июля председатель Совета Республики проводит встречу с трудовым коллективом БелАЭС. Главные темы открытого диалога – стратегические перспективы развития отечественной атомной энергетики, продолжение белорусско-российского сотрудничества и планы по строительству третьего энергоблока.