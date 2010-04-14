Бывшего помощника прокурора посадили из-за ДТП с участием «скорой помощи»

Бывшего помощника прокурора Зейского района Амурской области Павла Смирнова приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Установлено, что в марте 2009 года нетрезвый Смирнов выехал на автомобиле на встречную полосу и врезался в машину «скорой помощи». В машине находились водитель, женщина-фельдшер, а также 11-месячная девочка и ее мать. Водитель и девочка в результате ДТП получили тяжелые травмы, а фельдшер погибла. Смирнов и мать девочки не пострадали.

Дело в отношении помощника районного прокурора возбудили только благодаря вмешательству прокурора Амурской области Николая Пилипчука. Вскоре после этого Смирнова уволили из прокуратуры.

В суде адвокаты Смирнова настаивали на том, что в момент ДТП он не был пьян. Кроме того, защитники пытались доказать, что авария имела серьезные последствия из-за того, что машина «скорой помощи» не была оснащена ремнями безопасности. Сам Смирнов перед вынесением приговора отказался от «последнего слова», пишет Lenta.ru.