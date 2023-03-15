«Будут открыты детские садики в «Минск Мире». Какие ещё объекты появятся в столице?

Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска. Екатерина Забенько, СТВ:

Каких громких открытий, реконструкций, новых строительств ждем до конца?

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Если это касается социальных объектов, то в текущем году к 1 сентября откроется 210-я школа в Шабанах. Будут открыты детские садики в «Минск Мире», где есть необходимость в этом, в микрорайоне Брилевичи. Как я ранее уже говорил, работа нашего детского парка имени Горького. Екатерина Забенько:

Я знаю, что опытом работы системы столичного ЖКХ интересуются и в других странах. Недавно приезжала делегация из Ташкента. Что конкретно их интересует, что бы им хотелось перенять из минской практики?