«Будут открыты детские садики в «Минск Мире». Какие ещё объекты появятся в столице?

Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска.
Екатерина Забенько, СТВ:
Каких громких открытий, реконструкций, новых строительств ждем до конца?
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Если это касается социальных объектов, то в текущем году к 1 сентября откроется 210-я школа в Шабанах. Будут открыты детские садики в «Минск Мире», где есть необходимость в этом, в микрорайоне Брилевичи. Как я ранее уже говорил, работа нашего детского парка имени Горького.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что опытом работы системы столичного ЖКХ интересуются и в других странах. Недавно приезжала делегация из Ташкента. Что конкретно их интересует, что бы им хотелось перенять из минской практики?
Олег Корзун:
В последнее время имеется положительная тенденция, чтобы приезжать к нам в гости. Учитывая, что о Минске говорят очень хорошо, что чистый и зеленый наш город, поэтому достаточно много наших коллег приезжает из России, из стран ближнего зарубежья. Что их интересует? Их интересует, как я уже говорил, и озеленение, и благоустройство, и чистота нашего города, обеспечение дорожного движения, безопасность. Кроме всего прочего, наши коллеги из Ташкента, которые приезжали, некоторые вещи, связанные с безопасностью дорожного движения, у себя начали применять, и это дало результат. Сейчас они планируют вновь к нам прибыть, посмотреть на работу аварийных служб в тот период, когда это праздники или выходной день, взаимодействие, как люди работают на службе 115, каким образом информация передается. Есть чем поделиться, есть что рассказать, показать. Поэтому приезжают. Я надеюсь, что, исходя из тех моментов, что у нас общие задачи и цели, мы делимся. Не только они к нам приезжают, но и они нам показывают, что можно перенять полезного, положительного и у них.
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