Забудьте о западной демократии – курс на Глобальный Юг. Пустовой о большой командировке Лукашенко

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Диверсификация западного монополизма. Смыслы глобального турне Первого. И как популизм не попутать с политическим профессионализмом. Забудьте о западной демократии, в мир врывается меритократия – власть достойных. Остальных просто превратят в цифровых скуфов. Их голос – это значок лайка. Вот она, примета современности. Независимо от религии и культуры, стандарты глобализации охватили весь мир, и человек, сгорбившийся над экраном гаджета, – это картина одновременно и из боррелевских джунглей, и из настоящих, тропических. Климат глобализации разрушает цивилизационные различия, подавляет нашу волю, а в итоге сметает государства. Но есть ответ. Сила и мудрость коллективного Спартака против владельцев финансовой и когнитивной плетки и лавочников, торгующих фейковыми свободами. О главном, Первом и событиях недели – «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Сначала об очевидном. Очень редкое явление. Весь пул Президента покинул страну. Мы разъехались по точкам. По всему миру. У Первого рекордный марафон переговоров. Причем два визита стали историческими: в Мьянму и Алжир. Первый посещает впервые эти страны. Больше 300 человек встретили Лукашенко в Мьянме. Вот как это было. А Оман глава государства посетил дважды за эту глобальную командировку. Воздушный километраж большой командировки составил около 28 тысяч километров. Высший пилотаж геополитики – примерно такими словами политическое турне белорусского лидера оценили западные медиа, ну и понятно, наши эксперты. Лазоркина: Алжир – это не только про экономику, а про те новые правила, в которых мы будем жить. Подробности.

Евгений Пустовой:

Товарооборот, экономика, геополитика. В управлении государством не все так просто и однозначно. Ни популярные блогеры, ни инфлюенсеры не справятся. Спокойная, комфортная и безопасная жизнь расслабляет. И зачастую мы популярность отождествляем с профессионализмом. Популярность легковесна, приятна слуху, но в ней нет глубины и ответственности. Популярность может привести к краху и трагедии. От личной до общей. Глянем на южную соседку. Это же наш нереализованный сценарий. А что на других-то смотреть. Давайте присмотримся к себе пятилетней давности. За кем некоторые из нас шли-то? За истеричной парочкой блогера и инфлюенсерки для невероятной части общества. Их карьера могла бы сложиться на сцене или в интернете. Но не в политике. Оставался бы Зеленский на сцене. Он бы шутил – украинцы смеялись. А теперь Украина в слезах. Почему все-таки не каждой кухарке дано управлять государством, читайте здесь.