Забудьте о западной демократии – курс на Глобальный Юг. Пустовой о большой командировке Лукашенко

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Диверсификация западного монополизма. Смыслы глобального турне Первого. И как популизм не попутать с политическим профессионализмом. Забудьте о западной демократии, в мир врывается меритократия – власть достойных. Остальных просто превратят в цифровых скуфов. Их голос – это значок лайка.
Вот она, примета современности. Независимо от религии и культуры, стандарты глобализации охватили весь мир, и человек, сгорбившийся над экраном гаджета, – это картина одновременно и из боррелевских джунглей, и из настоящих, тропических.
Климат глобализации разрушает цивилизационные различия, подавляет нашу волю, а в итоге сметает государства. Но есть ответ. Сила и мудрость коллективного Спартака против владельцев финансовой и когнитивной плетки и лавочников, торгующих фейковыми свободами.
О главном, Первом и событиях недели – «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Сначала об очевидном. Очень редкое явление. Весь пул Президента покинул страну. Мы разъехались по точкам. По всему миру. У Первого рекордный марафон переговоров. Причем два визита стали историческими: в Мьянму и Алжир. Первый посещает впервые эти страны.
Больше 300 человек встретили Лукашенко в Мьянме. Вот как это было.
А Оман глава государства посетил дважды за эту глобальную командировку. Воздушный километраж большой командировки составил около 28 тысяч километров. Высший пилотаж геополитики – примерно такими словами политическое турне белорусского лидера оценили западные медиа, ну и понятно, наши эксперты.
Лазоркина: Алжир – это не только про экономику, а про те новые правила, в которых мы будем жить. Подробности.
Евгений Пустовой:
Товарооборот, экономика, геополитика. В управлении государством не все так просто и однозначно. Ни популярные блогеры, ни инфлюенсеры не справятся. Спокойная, комфортная и безопасная жизнь расслабляет. И зачастую мы популярность отождествляем с профессионализмом.
Популярность легковесна, приятна слуху, но в ней нет глубины и ответственности. Популярность может привести к краху и трагедии. От личной до общей. Глянем на южную соседку. Это же наш нереализованный сценарий.
А что на других-то смотреть. Давайте присмотримся к себе пятилетней давности. За кем некоторые из нас шли-то? За истеричной парочкой блогера и инфлюенсерки для невероятной части общества. Их карьера могла бы сложиться на сцене или в интернете. Но не в политике. Оставался бы Зеленский на сцене. Он бы шутил – украинцы смеялись. А теперь Украина в слезах.
Почему все-таки не каждой кухарке дано управлять государством, читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Это историческое турне не просто про экономику, укрепление нашего финансового состояния. Это про диверсификацию от западного монополизма. А еще ответ на продвижение западных стандартов и их прогрессивности. Демократия была инструментом заигрывания с обществом в мире капитала.
Человека превратили в средство заработка сверхприбылей для финансового истеблишмента, а ему в это время внушали, что зато ты свободен. А еще это хороший аргумент дрессировки неподатливых стран. Допустим, брюссельский обком: мы же демократичнее, прогрессивнее, поэтому правее. Только вместо реального народовластия – система структурных и системных манипуляции, а вместо прогресса – ментальная хирургия, отрывающая человека от основ и опор развития человечества.
Забудьте о западной демократии. Ее не способен обеспечить даже управленческий штаб западной цивилизации. Миру потребления предлагают новую витрину, меритократию – власть достойных. Тысячи, десятки тысяч, а может, пару миллиончиков будут управлять остальным необразованным плебсом через контент – «брейнрот», дословно: «гниение, разложение мозга». Он должен лишить нас образования, целей, смыслов, устоев, а потом и государств.
Успокойтесь, архитекторы когнитивной экспансии. Коллективный Спартак стоит на страже равноправного мира. Мы не говорим прямо. Мы говорим об экономике. Этот марафон по миру Глобального Юга исторический не только из-за рекордных перелетов, смены часовых поясов, количества переговоров и соглашений. Кстати, так никто и не посчитал эти документы – можно ошибиться.
Понятно лишь то, что ни один европейский лидер не способен к такому диалогу. Видимо, у политиков нет столько сил, энергии и желания служить своей Родине и людям. Думаю, самое сильное политическое рукопожатие именно у нашего Первого. Это и есть политический профессионализм.