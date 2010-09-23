Будет ли отменена в Беларуси смертная казнь?

Такой вопрос обсуждали в Национальной библиотеке белорусские парламентарии, правоохранители и европейские эксперты.

Специалисты подняли ряд вопросов: чем компенсировать моральный ущерб жертвам преступлений, не прибегая к высшей мере? И, собственно, как будет выглядеть наказание после отмены смертной казни?

Филипп Боайя, генеральный директор по правам человека и юридическим вопросам Совета Европы:

Необходимо найти решение, которое соответствовало бы и Конвенции о защите прав человека и практике европейского суда. При этом необходимо и защитить общество от опасных преступников. При необходимости они должны оставаться в тюрьмах. Это вопрос баланса защиты прав человека и защиты общества от опасных преступников.

Николай Самосейко, руководитель рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по изучению смертной казни:

Каждая страна к решению этого вопроса шла своим путем. Я уверен, что у Беларуси также свой путь.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

В этом году смертная казнь была применена и к тем лицам, которые совершили разбойные нападения и убийства. Четыре человека было убито при транзите через Беларусь. Мы защищаем и интересы европейцев, которые могут перемещаться через нашу территорию.

Напомним, что за сохранение смертной казни на референдуме 1996 года выступило большинство жителей Беларуси. Этот результат подтверждают и данные последних соцопросов. Следует отметить, что за последние десять лет число таких приговоров в республике снизилось в двадцать раз. К примеру, в прошлом году высшую меру наказания применили лишь дважды. Причем законодательно она не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, а также женщинам.