БСЖ помогает пострадавшим жителям Донбасса и Курской области

Белорусские женщины помогают детям Донбасса, а также пострадавшим жителям Курской области. В Гродно в рамках акции «Соберем детей в школу» представительницы городской организации БСЖ передали гуманитарную помощь фонду Алексея Талая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рюкзаки и канцелярские принадлежности получат учащиеся из Донбасса, а перевязочный материал отправится в Курскую область. Подобные гуманитарные грузы формируются по всей стране. Оказавшимся в сложной ситуации людям стремятся помочь все больше белорусов.
Ирина Луканская, председатель Гродненской городской организации «Городничанка» Белорусского союза женщин:
Передаем перевязочный материал Курской области, мы знаем, что там есть пострадавшие, и хотим присоединиться к этой помощи и приложить частичку своего сердца, своей заботы, частичку добра. И сказать людям России, что мы вместе, мы едины.
В преддверии нового учебного года канцелярские принадлежности от Белорусского союза женщин получили и белорусские ребята. На встречу пригласили детей из домов семейного типа, школы-интерната и социального приюта.