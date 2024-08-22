БСЖ помогает пострадавшим жителям Донбасса и Курской области

Белорусские женщины помогают детям Донбасса, а также пострадавшим жителям Курской области. В Гродно в рамках акции «Соберем детей в школу» представительницы городской организации БСЖ передали гуманитарную помощь фонду Алексея Талая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рюкзаки и канцелярские принадлежности получат учащиеся из Донбасса, а перевязочный материал отправится в Курскую область. Подобные гуманитарные грузы формируются по всей стране. Оказавшимся в сложной ситуации людям стремятся помочь все больше белорусов.

