БРСМ отмечает день рождения

По случаю первого юбилея в Минске пройдет республиканский актив БРСМ "5 лет вместе".

На него приехали около 350 человек со всей Беларуси - лидеры областных, городских, районных комитетов, первичных организаций БРСМ, а также иностранные делегации стран ближнего и дальнего зарубежья, ветераны молодежного движения страны.

Сегодня организация насчитывает в своих рядах более 430 тысяч человек. Лучших активистов наградили за инициативу и творчество. 15 молодых специалистов из разных сфер получили нагрудный знак "За поспехi ў працы". Такая награда сегодня была вручена впервые.

Также БРСМ поздравили представители различных министерств и гости из России. Юбилейные торжества завершатся праздничным концертом.