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БРСМ отмечает день рождения

06 сентября 2007 08:43
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По случаю первого юбилея в Минске пройдет республиканский актив БРСМ "5 лет вместе".

 На него приехали около 350 человек со всей Беларуси - лидеры областных, городских, районных комитетов, первичных организаций БРСМ, а также иностранные делегации стран ближнего и дальнего зарубежья, ветераны молодежного движения страны.

Сегодня организация насчитывает в своих рядах более 430 тысяч человек. Лучших активистов наградили за инициативу и творчество. 15 молодых специалистов из разных сфер получили нагрудный знак "За поспехi ў працы". Такая награда сегодня была вручена впервые.
Также БРСМ поздравили представители различных министерств и гости из России. Юбилейные торжества завершатся праздничным концертом.

 

# общество # БРСМ

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