Британских генералов и маршалов пересадили во второй класс

В соответствии с распоряжением премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, адмиралы, генералы и маршалы вооруженных сил королевства должны путешествовать вторым классом.

Согласно новым правилам, все военнослужащие вне зависимости от звания могут рассчитывать лишь на стандартные места в самолетах и поездах. Предполагается, что таким образом правительству удастся сэкономить средства, выделяемые вооруженным силам.

Нововведение вызвало негодование британских политиков. По словам депутата-лейбориста и бывшего министра иностранных дел Дениса Макшейна, «унижениям высокопоставленных офицеров есть предел».



В свою очередь генерал-майор Патрик Кордингли, командовавший 7-й бронетанковой бригадой во время войны в Персидском заливе, подчеркнул, что для того, чтобы старшие офицеры путешествовали первым классом, есть веские основания.

– Меня совершенно не заботит удобство офицеров, но это решение вызывает сожаление по практическим причинам. Часто в поездке просматриваются секретные документы, которые могут быть интересны, например, журналистам. Если документ на компьютере, то другие пассажиры без труда прочтут его в салоне обычного класса, – объяснил Кордингли.

Между тем, о планах пересадить членов парламента и министров во второй класс пока не сообщалось, пишет Lenta.ru.