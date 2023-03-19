Брестчина стала лидером Беларуси по объёмам и темпам производства молока

Новости Беларуси. Пример успешной стратегии и подходов в развитии молочного и мясного животноводства. Брестская область за 2022 год увеличила объемы экспорта мясной и молочной продукции на 37 %. Сумма поставок составила 1,3 миллиарда долларов. Регион – абсолютный лидер в Беларуси по объемам и темпам производства молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто круглый год заботится о щедрых столах белорусов, в Столине прошли своеобразные областные Дожинки. Предприятия представили свою продукцию. Ассортимент впечатляет. В области производят более половины твердых сыров по стране, высокие позиции по мясным изделиям и колбасам. Треть всей цельномолочной продукции получают в этом регионе. В 2023-м показатели планируют увеличить. Цель – более 7 тысяч килограммов молока на корову, что станет рекордом.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:

Брестчина уже по валу производства молока в день обогнала даже Минскую область, имея порядка 30-40 тысяч дойного стада меньше. Это говорит о том, что здесь идет планомерная правильная стратегическая работа.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

На данный момент практически без 10 граммов мы надоили на корову 20 литров молока. Не подходя к соревнованиям, ближайшие наши конкуренты – Гродненская область. Они сегодня на 700 граммов менее доят, и меньше на 2 килограмма Минская область. Вал сдачи нашего молока – это Гомельская, Витебская, Могилевская области. Сегодня нашим труженикам огромное спасибо, и мы не останавливаемся на этом.

За 10 лет в регионе совершили качественный переход в сельском хозяйстве. Обеспечивать постоянный рост производства удается благодаря высокой культуре и строжайшему соблюдению технологий, использованию научного потенциала, разумной реконструкции и модернизации ферм. Ежегодно в работе до 45 объектов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Задачи были поставлены и все думали это сказка. А эта «сказка» брестчане показали, что это реальность. 2 миллиона тонн молока за 2023 год и уже больше Брестская область произведет и продаст. Раньше это не выговаривалось. А это благосостояние народа и страны, это экспортный потенциал.